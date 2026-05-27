IBM Guardium unterstützt eine schnell wachsende indische Bank dabei, mehr als 75 Datenbanken zu überwachen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern.
Als eine der ersten Mikrofinanzinstitute Indiens, die sich zu einer Universalbank entwickelt haben, wurde die Bank mit dem Ziel gegründet, Millionen von unterversorgten Kunden einen inklusiven und verantwortungsvollen Zugang zu Bankdienstleistungen zu ermöglichen. Mit der raschen Ausweitung der digitalen Bankdienstleistungen stieg das Volumen an Kundendaten und Transaktionsdaten in den verschiedenen Datenbanken erheblich an.
Angesichts der strengen behördlichen Aufsicht durch die Reserve Bank of India (RBI) wurde es von entscheidender Bedeutung, sensible Kundendaten zu schützen und prüfungssichere Datenkontrollen zu gewährleisten. Die Sicherheitsüberwachung war jedoch auf mehrere Datenbanken und Systeme verteilt, was es dem Sicherheitsteam der Bank erschwerte, Benutzeraktivitäten lückenlos zu verfolgen, privilegierte Zugriffe zu überwachen und schnell auf potenzielle Vorfälle zu reagieren.
Ohne einen zentralen Überblick über die Datenbankaktivitäten riskierte das Unternehmen Compliance-Lücken, eine verlangsamte Reaktion auf Vorfälle sowie eine erhöhte Anfälligkeit für Insider-Bedrohungen oder unbefugten Datenzugriff.
Um die Sicherheit ihrer Datenbanken zu verbessern, hat die Bank in Zusammenarbeit mit IBM IBM Guardium Data Protection in ihrer wachsenden Datenbankumgebung implementiert.
Guardium-Agenten wurden auf mehr als 75 Produktionsdatenbanken implementiert, die sowohl lokale als auch Cloud-Umgebungen umfassen. Die Plattform ermöglicht eine zentralisierte Echtzeitüberwachung der Datenbankaktivitäten und erfasst jede SQL-Abfrage, jede Benutzeraktion und jedes Zugriffsereignis im gesamten Datenökosystem der Bank.
Mit Guardium kann das Sicherheitsteam der Bank privilegierte Benutzer überwachen, richtlinienbasierte Warnmeldungen auslösen und verdächtige Aktivitäten umgehend untersuchen. Die Plattform unterstützt zudem eine automatisierte Compliance-Berichterstattung, die den Anforderungen der RBI entspricht, einschließlich Kontrollen zur Aufgabentrennung und prüfungsreifer Protokolle.
Durch die Zusammenführung der Überwachung in einer einzigen Konsole ersetzte Guardium fragmentierte Sicherheitsprozesse durch kontinuierliche Transparenz und eine optimierte Vorab-Einstufung von Vorfällen. Dadurch kann das Sicherheitsteam schneller auf kritische Situationen reagieren und gleichzeitig die manuelle Protokollanalyse reduzieren.
Mit IBM Guardium hat die Bank ihre Datensicherheit und Compliance deutlich gestärkt. Guardium-Agenten sind mittlerweile in über 75 Produktionsdatenbanken im Einsatz, die sich sowohl auf lokale als auch auf Cloud-Umgebungen erstrecken, und bieten unternehmensweiten Schutz sowie eine lückenlose Überwachung.
Die Bank kann bei Bedarf aufsichtsbehördenkonforme Aktivitätsprotokolle erstellen, wodurch die Prüfungsbereitschaft verbessert und die Compliance-Anforderungen der RBI erfüllt werden. Durch Echtzeitüberwachung und Warnmeldungen können verdächtige Aktivitäten schneller erkannt und eingedämmt werden, wodurch das Risiko potenzieller Datenschutzverletzungen verringert wird.
Durch die Zentralisierung der Datenbanküberwachung auf einer einzigen Plattform hat die Bank den Zeitaufwand für die manuelle Protokollaggregation und forensische Analyse reduziert. Diese operative Effizienz ermöglicht es den Sicherheitsteams, sich auf höherwertige Initiativen zu konzentrieren und gleichzeitig kontinuierliche Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten.
IBM Guardium Data Protection trägt durch Echtzeitüberwachung, KI-gestützte Erkennung von Bedrohungen und zentralisierte Kontrollfunktionen zum Schutz sensibler Daten bei. Außerdem vereinfacht es die Einhaltung von Vorschriften durch revisionssichere Berichte.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.