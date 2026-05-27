Als eine der ersten Mikrofinanzinstitute Indiens, die sich zu einer Universalbank entwickelt haben, wurde die Bank mit dem Ziel gegründet, Millionen von unterversorgten Kunden einen inklusiven und verantwortungsvollen Zugang zu Bankdienstleistungen zu ermöglichen. Mit der raschen Ausweitung der digitalen Bankdienstleistungen stieg das Volumen an Kundendaten und Transaktionsdaten in den verschiedenen Datenbanken erheblich an.

Angesichts der strengen behördlichen Aufsicht durch die Reserve Bank of India (RBI) wurde es von entscheidender Bedeutung, sensible Kundendaten zu schützen und prüfungssichere Datenkontrollen zu gewährleisten. Die Sicherheitsüberwachung war jedoch auf mehrere Datenbanken und Systeme verteilt, was es dem Sicherheitsteam der Bank erschwerte, Benutzeraktivitäten lückenlos zu verfolgen, privilegierte Zugriffe zu überwachen und schnell auf potenzielle Vorfälle zu reagieren.

Ohne einen zentralen Überblick über die Datenbankaktivitäten riskierte das Unternehmen Compliance-Lücken, eine verlangsamte Reaktion auf Vorfälle sowie eine erhöhte Anfälligkeit für Insider-Bedrohungen oder unbefugten Datenzugriff.