Der Weg der Kuwait National Petroleum Company (KNPC) zur Automatisierung ist ein gutes Beispiel für dieses Phänomen. Etwa ein Jahr vor der Pandemie begann das IT-Team von KNPC mit der Digitalisierung und Automatisierung wichtiger abteilungsübergreifender Kommunikationsabläufe mithilfe von Software, die auf der IBM Cloud Pak for Business Automation-Technologie basierte. Das Team arbeitete gerade an der Optimierung der Prozessautomatisierung für vier Abteilungen und bereitete sich darauf vor, weitere Abteilungen mit ins Boot zu holen, als die Pandemie alles veränderte.

Plötzlich wurde die gemeinsame Nutzung von physischen Dokumenten und ihre Übermittlung an die Beteiligten im Unternehmen zu einem potenziell gefährlichen Unterfangen. Es war nicht mehr länger vertretbar, die Digitalisierung für weitere Abteilungen einzeln vorzunehmen. Damit die geschäftskritischen Dokumente nicht verloren gingen, musste die IT-Abteilung unter der Leitung von Anfal Al Rashed, Project Head for Digitized and Automated Solutions, die Implementierung beschleunigen und das gesamte Unternehmen so schnell wie möglich einbinden.