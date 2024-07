Japan Airlines

In der Luftfahrtbranche ist die bequeme Interaktion – in jeder Phase des Kundenerlebnisses – ein Grundpfeiler der Wettbewerbsstärke, und sie wird immer wichtiger. In den letzten Jahren hat JAL den Einsatz von KI schrittweise ausgebaut und sich dabei hauptsächlich auf den Einsatz von Chatbot-Agenten zur Verbesserung der Kundenkommunikation und zur präventiven Identifizierung aktiver, spezifischer Kundenanliegen konzentriert haben.