Versicherungsgesellschaft

Mit IBM WebSphere Application Server und IBM DB2 können Geschäfts- und Technologiekosten gesenkt werden
Junges Paar blättert auf dem Handy, während sich die nächtlichen Lichter der Stadt im Glas hinter den beiden spiegeln

Das Versicherungsunternehmen arbeitete mit IBM® Software Services for WebSphere, um Software der Produktlinie IBM WebSphere zur Aktualisierung und zur Verbesserung der Systemleistung bereitzustellen.
Aufgabenstellung – die Geschichte

Die Versicherungsgesellschaft wollte ihre Systeme aktualisieren, um eine höhere Produktivität und erstklassige Verfügbarkeit zu bieten.
Umsetzung

WebSphere Application Server ist die Plattform für unser System der nächsten Generation. Auf ihr werden 26 verschiedene Umgebungen ausgeführt, also mindestens 80 Prozent unserer geschäftskritischen Aufgaben. Ich bin froh, behaupten zu können, dass wir keine Probleme hatten, seit wir das Upgrade durchgeführt haben.
Director of IT Insurance Company
Vorteile

Das Unternehmen sparte jährlich mehr als 1,6 Millionen US-Dollar, da Service- und Supportkosten gesenkt, der Verwaltungsaufwand verringert und Systemausfälle reduziert wurden.

 Lösungskomponenten Db2 for Z WebSphere Application Server IBM Services®
