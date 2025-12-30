Die Weiterentwicklung des Personalwesens bei IBM hatte messbare Auswirkungen im gesamten Unternehmen. Fortschrittliche KI, intelligente Automatisierung und eine einheitliche Plattform trugen dazu bei, eine effiziente und responsive HR-Erfahrung zu schaffen. Mit optimierten Systemen und intelligenten Tools sind die Teams besser gerüstet, um auf sich wandelnde Geschäftsanforderungen zu reagieren und schneller, klarer und flexibler zu arbeiten.

Durch die Einbettung KI-gestützter Automatisierung und die Gestaltung bewusster Verhaltensänderungen hat IBM eine optimierte und benutzerfreundliche HR-Umgebung geschaffen.

Die daraus resultierende Lösung ermöglichte es IBM HR, durch eine global einheitliche und dennoch lokal anpassbare Plattform einen langfristigen Geschäftswert zu schaffen. Zu den ersten Erfolgen gehörten die akkurate Durchführung der Gehaltsabrechnung und das reibungslose Onboarding von mehr als 4.000 neuen Mitarbeitern.

Das Ausmaß dieser Transformation war immens. Die Datenmigration umfasste 300.000 Mitarbeiter und mehr als 11 Jahre Gehaltsabrechnungshistorie. IBM führte 141 Automatisierung ein, um den manuellen Aufwand zu reduzieren, Fehler zu minimieren und Prozesse wie Onboarding, Mitarbeiterversetzungen und Urlaubsanträge zu beschleunigen.

Pooja Kumar, Director of HR Technology, AI and Automation bei IBM, teilte ihre Erkenntnisse über die Transformation und erklärte: „Wir haben eine der komplexesten HR-Transformationen in der Geschichte von IBM realisiert – die Migration von mehr als 11 Jahren Gehaltsabrechnungsdaten, die Bereitstellung von 141 Automatisierungen und die Gewährleistung einer System-Betriebszeit von 100 %. Die Stärke dieser Lösung liegt nicht nur im Umfang, sondern auch darin, dass sich die Personalabteilung auf die Mitarbeiter und die Strategie konzentrieren kann. Mit KI und Automatisierung als Kernkomponenten haben wir eine Grundlage geschaffen, die sich auch in Zukunft mit der Belegschaft von IBM weiterentwickeln wird.“

Die von den Personal- und IT-Abteilungen geleitete und in Partnerschaft mit IBM Consulting und SAP umgesetzte HR-Transformation von IBM hat einen neuen Standard für das globale Talent Management gesetzt. Die einheitliche Plattform hat HR-Systeme modernisiert und Produktivität, Zusammenarbeit und Agilität im gesamten Unternehmen deutlich verbessert.