IBM setzt KI der nächsten Generation für 300.000 Mitarbeiter in 175 Ländern ein
Als eines der international führenden Technologie- und Beratungsunternehmen erkannte IBM die entscheidende Chance, seine HR-Systeme zu modernisieren und zu skalieren, um seine globale Belegschaft besser zu bedienen.
Da IBM in 175 Ländern tätig ist, benötigte das Unternehmen eine einheitliche, skalierbare HR-Lösung, die sich mit den Geschäfts- und Personalbedürfnissen weiterentwickeln konnte. Dem bestehenden HR-System von IBM fehlte es an Integration, Skalierbarkeit und Flexibilität, um die sich entwickelnden Anforderungen und ehrgeizigen Zukunftspläne des Unternehmens zu unterstützen.
Die Vision war, ein nahtlos integriertes, KI-gestütztes HR-Ökosystem zu schaffen, das Teams helfen könnte, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig eine einheitlichere Mitarbeitererfahrung zu bieten.
Mit über 1.000 Schnittstellen schuf das bestehende HR-System Silos, Ineffizienzen und einen erheblichen Wartungsaufwand. Kritische HR-Workflows, wie z. B. Onboarding, Mitarbeiterleistungen und Zeitmanagement, waren zunehmend fragmentiert, sodass die Mitarbeiter mehrere Systeme nutzen mussten, um Routineaufgaben zu erledigen.
Mit über 300.000 Mitarbeitern benötigte IBM eine HR-Lösung, die genauso schnell skalieren konnte wie KI. Um dieser Herausforderung zu begegnen, leiteten die HR- und CIO-Unternehmen von IBM gemeinsam eine strategische Transformationsinitiative, bei der IBM Consulting und SAP als Implementierungspartner fungierten. Geleitet von der strategischen Vision von Senior Vice President und Chief Human Resources Officer Nickle LaMoreaux, war das Ziel die Schaffung eines nahtlos integrierten, KI-gestützten HR-Ökosystems, das auf die Geschäftsbedürfnisse von IBM zugeschnitten ist.
Unter der Führung von LaMoreaux standen intelligente Automatisierung, die Stärkung der Mitarbeiter und globale Einheitlichkeit im Mittelpunkt der Transformation.
Als langjähriger Partner und als Unternehmen, das für seine Fortschritte in der HR-Infrastruktur bekannt ist, bot SAP IBM die Möglichkeit, eine für beide Seiten vorteilhafte Plattform zu schaffen. Die neue HR-Lösung soll die Automatisierung verbessern, Arbeitsabläufe optimieren, die Akzeptanzrate erhöhen und eine einheitliche Benutzererfahrung für Teams weltweit bieten.
Über einen Zeitraum von 2,5 Jahren leiteten die Personal- und IT-Abteilungen von IBM den Entwurf und die Verwaltung einer maßgeschneiderten KI-gesteuerten HR-Plattform. IBM Consulting und SAP implementierten die Lösung mit Architektur und Servicemodellen, die speziell auf die operativen Anforderungen von IBM zugeschnitten waren.
Die Teams implementierten zentrale SAP SuccessFactors-Lösungen – Teil der umfassenderen SAP Business Suite – darunter SAP SuccessFactors Employee Central, Employee Central Payroll, Compensation, Succession & Development, Onboarding, Performance & Goals and Time Tracking. Diese Implementierung modernisierte nicht nur das HR-Ökosystem von IBM, sondern zeigte auch die Funktionen von IBM in der gesamten SAP Business Suite. Um die Akzeptanz zu fördern, führte IBM HR Zone ein, eine zentrale Homepage, die auf SAP Build Work Zone aufbaut, um den Zugriff auf HR-Tools durch rollenbasierte Erfahrungen zu vereinfachen. Um die Funktionalität weiter auszubauen, integrierte IBM fünf komplementäre Plattformen: DocuSign, SAP Analyse Cloud, SAP Datasphere, SAP Enable Now und OpenText Magellan.
Die Weiterentwicklung des Personalwesens bei IBM hatte messbare Auswirkungen im gesamten Unternehmen. Fortschrittliche KI, intelligente Automatisierung und eine einheitliche Plattform trugen dazu bei, eine effiziente und responsive HR-Erfahrung zu schaffen. Mit optimierten Systemen und intelligenten Tools sind die Teams besser gerüstet, um auf sich wandelnde Geschäftsanforderungen zu reagieren und schneller, klarer und flexibler zu arbeiten.
Durch die Einbettung KI-gestützter Automatisierung und die Gestaltung bewusster Verhaltensänderungen hat IBM eine optimierte und benutzerfreundliche HR-Umgebung geschaffen.
Die daraus resultierende Lösung ermöglichte es IBM HR, durch eine global einheitliche und dennoch lokal anpassbare Plattform einen langfristigen Geschäftswert zu schaffen. Zu den ersten Erfolgen gehörten die akkurate Durchführung der Gehaltsabrechnung und das reibungslose Onboarding von mehr als 4.000 neuen Mitarbeitern.
Das Ausmaß dieser Transformation war immens. Die Datenmigration umfasste 300.000 Mitarbeiter und mehr als 11 Jahre Gehaltsabrechnungshistorie. IBM führte 141 Automatisierung ein, um den manuellen Aufwand zu reduzieren, Fehler zu minimieren und Prozesse wie Onboarding, Mitarbeiterversetzungen und Urlaubsanträge zu beschleunigen.
Pooja Kumar, Director of HR Technology, AI and Automation bei IBM, teilte ihre Erkenntnisse über die Transformation und erklärte: „Wir haben eine der komplexesten HR-Transformationen in der Geschichte von IBM realisiert – die Migration von mehr als 11 Jahren Gehaltsabrechnungsdaten, die Bereitstellung von 141 Automatisierungen und die Gewährleistung einer System-Betriebszeit von 100 %. Die Stärke dieser Lösung liegt nicht nur im Umfang, sondern auch darin, dass sich die Personalabteilung auf die Mitarbeiter und die Strategie konzentrieren kann. Mit KI und Automatisierung als Kernkomponenten haben wir eine Grundlage geschaffen, die sich auch in Zukunft mit der Belegschaft von IBM weiterentwickeln wird.“
Die von den Personal- und IT-Abteilungen geleitete und in Partnerschaft mit IBM Consulting und SAP umgesetzte HR-Transformation von IBM hat einen neuen Standard für das globale Talent Management gesetzt. Die einheitliche Plattform hat HR-Systeme modernisiert und Produktivität, Zusammenarbeit und Agilität im gesamten Unternehmen deutlich verbessert.
IBM mit Hauptsitz in Armonk, New York, ist ein multinationales Technologieunternehmen mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1911 zurückreicht. Das Unternehmen bedient weltweit unterschiedliche Kunden und bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in Bereichen wie Cloud Computing, KI, Quantencomputing und Beratung an. IBM ist bekannt für kontinuierliche Innovation und hat die Technologiebranche maßgeblich mitgestaltet.
Erfahren Sie, wie IBM die Personalabteilung für eine globale Belegschaft von über 300.000 Mitarbeitern neu gestaltet hat
