Kroatische Rentenversicherungsanstalt (HZMO)

Die Lösung hat HZMO in die Lage versetzt, dieselben Standards zu erreichen, die auch viele andere staatliche Organisationen für die Rentenzahlungen in der Europäischen Union verwenden, und hat dem Unternehmen geholfen, sich auf den Beitritt zu einem internationalen Netzwerk vorzubereiten.



Ein großer Vorteil von Sterling B2B Integrator gegenüber anderer Konkurrenzsoftware ist, dass es eine Reihe von Modulen bietet, die mit einer Vielzahl von Systemen und Standards arbeiten. Grković-Hrabar erklärt: „Unsere Partneragenturen können FTP, HTTPS, Connect:Direct oder ein beliebiges anderes Protokoll verwenden, das sie nutzen möchten. Wir können all diese verschiedenen Arten mit Sterling B2B Integrator abdecken, weil es alle diese Protokolle enthält. Das ist für uns in diesem schwierigen wirtschaftlichen Klima wichtig – wir können von unseren Partnern nicht erwarten, dass sie in neue Software investieren, um mit uns kompatibel zu sein. Mit Sterling B2B Integrator können sie die Daten empfangen, die wir ihnen schicken, ohne dass sie ihre Systeme aufrüsten müssen.“



" Die Automatisierung der Datenübertragung hat sich bereits positiv auf das Geschäft von HZMO ausgewirkt, da die mit der manuellen Durchführung des Prozesses verbundenen Ressourcen und Kosten wegfallen. Die Daten können nun regelmäßiger an die Agenturen gesendet werden, um sicherzustellen, dass sie aktuell sind und das Risiko fehlerhafter Zahlungen zu minimieren. Außerdem lassen sich Informationen leichter aktualisieren und Fehler beheben, ohne dass der Prozess neu gestartet werden muss, was die Verwaltung der Datenübertragung verbessert.



Grković-Hrabar: „Die Datenübertragung ist jetzt schneller und effizienter und wir haben eine höhere Datengenauigkeit, weil der gesamte Prozess des Datenaustauschs von unseren Mainframes zu den Systemen der Partner am anderen Ende automatisiert ist. Auch die Abläufe sind standardisiert. Kurz gesagt, Effizienz, Genauigkeit und Standardisierung sind drei der wichtigsten Vorteile, die wir erhalten.“