Der ursprüngliche Einsatz der IBM Maximo EAM SAAS Flex-Lösung bewährte sich bei der Bewältigung der grundlegenden Anwendungsfälle des Unternehmens. Doch HFL wollte die Dinge auf die nächste Stufe bringen.



Mark Roberts sagt: „Wir waren fest entschlossen, dieses System zu einem Erfolg zu machen. Also haben wir uns noch einmal auf dem Markt nach einem Partner umgesehen, der nicht nur gute Kenntnisse der Maximo-Lösungen, sondern auch nachweislich Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen in unserer Branche mitbringen würde. Diese Suche führte uns zu MaxLogic.“

HFL schöpft jetzt das gesamte Potenzial von IBM Maximo aus und nutzt den MaxLogic Managed Service (MMS), um mit weniger Verwaltungs- und Managementaufwand das Optimum aus der Lösung herauszuholen. Das Unternehmen ist nun auf dem besten Weg zur Transformation seiner Geschäftsprozesse, angefangen bei der Basis für Planung und Technik (einschließlich der Verwaltung von Arbeitsaufträgen) bis hin zur Buchhaltung und dem Vertragsmanagement.

Roberts erklärt: „MaxLogic hat unsere gesamte Arbeit unter die Lupe genommen und uns geholfen, unsere Prozesse gründlich zu überprüfen und neu zu definieren. Das Team hatte keine Angst davor, die Ärmel hochzukrempeln und sich mit uns in die Arbeit zu stürzen. Was das Team von MaxLogic außerdem auszeichnet, ist die Tatsache, dass es sich um technische Spezialisten handelt, die Maximo in- und auswendig kennen, die aber auch fundierte Erfahrung in unserer Branche mitbringen, sodass sie unsere Arbeit und unsere Anforderungen verstehen.“

Ein wichtiger Schritt bei der Transformation von HFL war die Zusammenführung von Informationen aus Hunderten von Kundenstandorten in einem zentralen, digitalen Datenspeicher, der von der IBM Maximo Application Suite unterstützt wird. So konnte das Unternehmen Unmengen von Unterlagen durch virtuelle Protokollbücher und eine standardisierte Vorlage für die Einrichtung von Standorten und Arbeitsaufträgen in Maximo ersetzen.

Um diese digitalen Informationen den Teams im Außendienst zur Verfügung zu stellen, implementierte MaxLogic in einer der ersten kombinierten Implementierungen von Maximo Application Suite und Maximo Mobile in Europa für. Damit können die Techniker jetzt jederzeit und überall auf Arbeitsaufträge und die unterstützenden Dokumente zugreifen und so effektiver arbeiten.

Roberts beschreibt, wie der neue Ansatz funktioniert: „Sobald ein Ingenieur einen Arbeitsauftrag in Maximo Mobile öffnet, kann er sehen, was an dem jeweiligen Tag fällig ist, und welche spezifischen Aufgaben damit verbunden sind. Die Lösung fordert den Benutzer außerdem auf, seine Aufgaben durchzugehen und die Erledigung jeder einzelnen davon zu bestätigen. Sobald eine Aufgabenliste für einen Arbeitsauftrag vollständig ist, datiert die Lösung diesen, erstellt einen Bericht und speichert ihn im virtuellen Protokollbuch.“

Heute haben Benutzer im gesamten Unternehmen, einschließlich der Teams für Vertriebssupport und der Vertragsmanager, über Maximo direkten Zugriff auf diese digitalen Dateien. Darüber hinaus hat HFL ein Webportal eingerichtet, über das Kunden erstmals per Self-Service auf die entsprechenden Protokolle zugreifen können.

Nachdem HFL die Grundlagen der Arbeitsauftragsverwaltung grundlegend umgestellt hat, konzentriert sich das Unternehmen nun auf die Optimierung der komplexeren Planungs- und Analyseprozesse.

James Kissane, Direktor für Geschäftsentwicklung bei HFL, stellt fest: „Durch die zeitnahe Erfassung von Arbeitsaufträgen und die Vereinheitlichung aller Informationen von unseren Kundenstandorten und Einsätzen in einem einzigen System können wir mit unseren Daten ganz neue Fragen beantworten. So können wir zum Beispiel sehen, wie ein bestimmter Standort im Vergleich zu dem von uns ursprünglich kalkulierten Auftrag abschneidet. Erzielen wir einen Gewinn? Sind die Kosten höher oder niedriger als wir geschätzt haben? Das sind Erkenntnisse, die wir vor der Zusammenarbeit mit MaxLogic einfach nicht hatten.“