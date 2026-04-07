Die große Migration

Wie der Einsatz von IBM zur Automatisierung der Infrastruktur die Bereitstellungszeiten bei Helvetia verkürzte und Teams stärkte
Die Helvetia Insurance Group hat ihren Hauptsitz in St. Gallen, Schweiz, und ist ein wichtiger Akteur auf dem europäischen Versicherungsmarkt. Sie betreut Unternehmen und Privatkunden in fünf europäischen Ländern und entwickelt innovative Versicherungslösungen, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.
Vor einigen Jahren begann das Cloud-Enablement-Team mit einer vollständigen Migration von On-Premise-Rechenzentren in die Public Cloud. Das ehrgeizige Ziel war es, 200 Anwendungen innerhalb eines Jahres zu Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure zu migrieren. Dieser Prozess erforderte einen schlanken, automatisierten Ansatz für die Bereitstellung der Infrastruktur und die Migration der Anwendungen.
Mit IBM® Terraform® erstellte das Cloud-Enablement-Team von Helvetia sogenannte Landing Zones – vollständig konfigurierte Cloud-Konten mit Konnektivität und Richtlinien – für die internen Produktteams. Anschließend arbeitete das Team mit einem Partner zusammen, um Module für gehärtete virtuelle Maschinen und andere kritische Ressourcen zu entwickeln. So konnte ein Lift-and-Shift-Ansatz verfolgt werden, der die Migration beschleunigte, ohne Sicherheit oder Governance zu beeinträchtigen.
Vor der Zusammenarbeit mit HashiCorp dauerte es mehrere Tage, bis ein benötigter Account für ein Produktteam bereitgestellt wurde. Heute füllen die Teams einfach ein Formular aus und erhalten innerhalb weniger Minuten eine Landing Zone von Terraform. Anfangs wurde Terraform ausschließlich im Cloud-Enablement-Team eingesetzt. Im Laufe der Zeit breitete sich die Nutzung jedoch auf weitere Teams innerhalb von Helvetia und deren europäischen Tochtergesellschaften aus.
In nur einem Jahr migrierte Helvetia erfolgreich 200 Anwendungen in die Cloud, wodurch sich die Bereitstellungszeiten von Tagen auf Minuten reduzierten. Durch die Kodifizierung der Infrastruktur stärkte das Unternehmen die Compliance und Prüfbarkeit und standardisierte gleichzeitig die Abläufe über AWS und Microsoft Azure hinweg.
Die Entwickler bei Helvetia profitieren heute von einer vereinfachten Self-Service Erfahrung: Sie können Ressourcen unkompliziert anfordern und ohne Verzögerungen arbeiten. Helvetia plant, die Partnerschaft mit HashiCorp fortzusetzen, um weitere Modernisierungsherausforderungen zu bewältigen.
Die 1858 gegründete Helvetia Insurance Group mit Hauptsitz in St. Gallen, Schweiz, ist ein bedeutender Akteur auf dem europäischen Versicherungsmarkt. Sie betreut Unternehmen und Privatkunden in fünf europäischen Ländern und entwickelt innovative Versicherungslösungen, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.
© Copyright IBM Corporation. März 2026.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.