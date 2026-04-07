Die große Migration

Die Helvetia Insurance Group hat ihren Hauptsitz in St. Gallen, Schweiz, und ist ein wichtiger Akteur auf dem europäischen Versicherungsmarkt. Sie betreut Unternehmen und Privatkunden in fünf europäischen Ländern und entwickelt innovative Versicherungslösungen, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Vor einigen Jahren begann das Cloud-Enablement-Team mit einer vollständigen Migration von On-Premise-Rechenzentren in die Public Cloud. Das ehrgeizige Ziel war es, 200 Anwendungen innerhalb eines Jahres zu Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure zu migrieren. Dieser Prozess erforderte einen schlanken, automatisierten Ansatz für die Bereitstellung der Infrastruktur und die Migration der Anwendungen.