Hellenic Glass Industry S.A.

Hellenic Glass Industry (HGI) wurde in den turbulenten Zeiten der globalen Finanzkrise gegründet und hat sich seitdem von einem fragmentierten Betrieb zu einem integrierten und international erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen arbeitete mit IBM® Services™ zusammen, um SAP S/4HANA®-Anwendungen mit IBM Services for Managed SAP Applications auf Basis von IBM Power Systems™-Servern bereitzustellen und so schlanke und effiziente geschäftliche Abläufe zu schaffen.