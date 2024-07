Die Hana Financial Group beauftragte IBM Services – Technology Support mit der Bereitstellung integrierter Multivendor-Support-Services. Die IBM Services-Gruppe in Korea unterstützte das Unternehmen bei der Standardisierung und Vereinheitlichung der IT-Wartungssysteme von 11 seiner Tochtergesellschaften, indem sie bewährte Projektmanagement-Prozesse für die Leistungserbringung, das Lieferantenmanagement und die Berichterstattung einsetzte. Das IBM Multivendor-Supportteam arbeitet direkt in der Niederlassung der Hana Financial Group und kann daher einen proaktiven Ansatz bei der Wartung verfolgen und potenzielle Probleme erkennen, bevor sie zu Ausfallzeiten führen.

Im Rahmen des Vertrags stellt das IBM-Team einen einzigen Ansprechpartner für das Multivendor-Rechenzentrum der Gruppe bereit. Das IBM Team bietet außerdem einen einzigen Vertrag und konsolidierte Rechnungen, was die Verwaltung und die Equipment-Wartung vereinfacht.

Die IBM Gruppe hält auch häufig verwendete Teile im entfernten Rechenzentrum der Aktiongesellschaft vor, um die Reparaturzeiten zu minimieren, falls ein Ersatzteil benötigt wird.

Das IBM Team bietet eine Call-Management-Lösung zur Behebung von Systemfehlern. Die Anrufmanagementlösung bietet einen Einblick in die Problembehandlung und das Lieferantenmanagement vom Zeitpunkt der Meldung bis zur Lösung des Problems. Die IBM Gruppe hat außerdem ein Projektmanagementbüro eingerichtet, das sofort auf die Fragen der Aktiengesellschaft antwortet, sie in IT-Fragen berät und gemeinsam mit den Mitarbeitern der Hana Financial Group Governance, Rettungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen neu definiert.