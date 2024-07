„Für Spanien wurde kürzlich ein Co-Creation-Projekt zwischen dem IBM Client Engineering Team und der Regierung von Navarra angekündigt, das zur Einführung eines innovativen mehrsprachigen virtuellen Assistenten für Touristeninformationen führte, der mit der generativen KI von IBM entwickelt wurde, um personalisierte Touristeninformationen in mehreren Sprachen auf der Website von Navarra Tourism anzubieten. AmaIA, so der Name des Assistenten, wurde während der Sanfermines in einem Pilotprojekt getestet, als Navarra Millionen von Besuchern empfing.

Juan Cruz Cigudosa, regionaler Minister für Wirtschaft und Finanzen und für Universität, Innovation und digitale Transformation der Regierung von Navarra, hob bei der Vorstellung des Projekts die 'Gelegenheit' hervor, die die Sanfermines darstellen, um einen Pilotversuch durchzuführen, um die Funktionsweise dieses Systems in Bezug auf Verständnis und Funktionalität zu bewerten sowie seine Möglichkeiten und sein Potenzial zu untersuchen. 'Künstliche Intelligenz und Tourismus werden in diesen Tagen Hand in Hand gehen mit dem Ziel, bessere Services anzubieten und das touristische Erlebnis rund um die Sanfermines für all jene Menschen zu steigern, die zu einem Besuch bei uns angeregt werden', sagte er.“



Juan Cruz Cigudosa,

Regionalminister für Wirtschaft und Finanzen und für Universität, Innovation und digitale Transformation

Regierung von Navarra