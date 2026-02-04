Zentrales Management komplexer Finanzsysteme und schnellere Reaktion auf Systemausfälle

GMO Aozora Net Bank führte IBM Instana Observability ein, um die Transaktionsverfolgung bei Vorfällen zu verbessern und immer komplexere Systeme zentral zu verwalten. Als Ergebnis wurde die Ursachenidentifizierung beschleunigt und die Wiederherstellungszeiten deutlich verkürzt.

Immer komplexere Finanzsysteme stellen ein großes Hindernis für eine effektive Problemlösung dar.

GMO Aozora Net Bank, Ltd. (im Folgenden GMO Aozora Net Bank) ist eine Online-Bank, die auf dem Konzept „IT-Unternehmen, die Bankfunktionen bereitstellen“ basiert – IM Gegensatz zum herkömmlichen Ansatz, bei dem Banken auf IT setzen. Mit diesem Modell ist die Bank in der Lage, äußerst flexible und schnell umsetzbare Finanzlösungen anzubieten.

Da die Nutzung von Internetbanking und Smartphone-Anwendungen schnell zunahm, entwickelte die GMO Aozora Net Bank, deren Systeme von internen Entwicklern konzipiert werden, ständig neue Anwendungen, um schnell auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Mit der Ausweitung der digitalen Kanäle ergaben sich jedoch auch Herausforderungen, wie z. B. der Zeitaufwand für die Rückverfolgung von Transaktionen beim Auftreten von Problemen.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erforderte einen proaktiven Betriebsrahmen, einschließlich Einblick in Spitzenlastzeiten und Systemleistung. Mit herkömmlichen Überwachungstools war es jedoch schwierig, Abhängigkeiten zu verstehen und Probleme in stark integrierten Systemen zu erkennen, was bei Vorfällen zu einer langwierigen Ursachenanalyse führte.

Diese Situation wirkte sich auch negativ auf die Customer Experience aus und führte zu Verzögerungen bei der Servicereaktion und sporadisch auftretenden Fehlern bei der Anmeldung. Mit der Zunahme der Anfragen zum Abschlussstatus von Transaktionen und den Unterbrechungen der Verarbeitung wurde es intern schwierig, die Verarbeitungsbedingungen genau zu erfassen. Das Management und der Bereich Risikomanagement äußerten Bedenken hinsichtlich der Verantwortlichkeit. Hätte die Situation angedauert, hätte dies schwerwiegende Auswirkungen auf die Kontinuität des Geschäftsbetriebs haben können, einschließlich des Risikos der Kundenabwanderung und der Aufforderung zur Verbesserung seitens der Finanzdienstleistungsaufsicht.
Ca. 70 % Reduzierung Durchschnittliche Wiederherstellungszeit bei größeren Vorfällen Ca. 40 % Reduzierung Monatliche Anzahl der Anfragen aufgrund von Serviceausfällen Ca. 90 % Reduzierung Für die Visualisierung benötigte Arbeitsstunden Ca. 87 % Reduzierung Zeitaufwand zur Ursachenermittlung
Die Einführung von Instana lieferte eindeutige Geschäftsergebnisse, darunter eine frühere Erkennung von Vorfällen, eine schnellere Identifizierung der Grundursache, geringere Service-Ausfallzeiten, eine höhere Kundenzufriedenheit und eine höhere Produktivität der IT-Abteilung.
Koji Sonoda GMO Aozora Net Bank, Ltd. Head of SRE, Technology & Engineering Group
Beschleunigung der Vorfallreaktion mit Instana

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzte GMO Aozora Net Bank auf IBM® Instana Observability (im Folgenden Instana), eine Lösung für das Application Performance Management (APM), um das Systemverhalten zu visualisieren und eine zentralisierte Verwaltung der gesamten Umgebung zu ermöglichen. Die Implementierung wurde von der Airitech Corporation, einem IBM Business Partner, unterstützt. Der Ausbau begann mit einer kleinmaßstäblichen Implementierung, die eine begrenzte Anzahl von Anwendungen abdeckte, und wurde schrittweise erweitert, um nicht nur kundenorientierte Dienste, sondern auch Systeme einzubeziehen, die von Verwaltungsabteilungen genutzt werden.

Eine der Hauptstärken von Instana ist die Fähigkeit, schnell und mit minimalem Aufwand bereitgestellt zu werden. Bei GMO Aozora Net Bank war die Tatsache, dass die Implementierung und der laufende Betrieb vollständig von internen Technikern übernommen werden konnten, ein großer Vorteil, sowohl in Bezug auf die Kosten als auch die Geschwindigkeit. Koji Sonoda, Head of SRE in der Technology & Engineering Group, kommentierte im Rückblick auf die Erfahrung, dass Instana dank einer intern verwaltbaren Umgebung sofort und ohne zusätzliche Komplexität eingesetzt und betrieben werden konnte.
Transformation des IT-Betriebs durch Reduzierung des operativen Aufwands, der Problemlösungszeit und der Verwaltungskosten

Mit der Einführung von Instana konnte GMO Aozora Net Bank die komplexen und großen Datenmengen, die von den verschiedenen Systemen verarbeitet werden, in Echtzeit über ein einheitliches Dashboard überwachen. Dies führte zu einer signifikanten Reduzierung des operativen Aufwands, der Problemlösungszeit und der Verwaltungskosten. Die wichtigsten Ergebnisse sind unten aufgeführt.

  • Dank der Zuordnung und Verfolgung von Abhängigkeiten in Echtzeit konnte schnell festgestellt werden, wo Probleme auftraten, was die erste Reaktion auf Zwischenfälle erheblich beschleunigte.
  • Durch den Einsatz KI-gestützter Ursachenanalyse (Root Cause Analysis, RCA) konnte die durchschnittliche Wiederherstellungszeit bei kritischen Vorfällen um etwa 70 % reduziert werden.
  • Dank des verbesserten Einblicks in die Auswirkungen auf die Benutzer konnten schnellere und qualitativ hochwertigere Antworten gegeben werden, was zu einem Rückgang der monatlichen Kundenanfragen im Zusammenhang mit Serviceunterbrechungen um etwa 40 % führte.

„Durch Instana haben sich unsere IT-Abläufe von ‚individuellen, auf Erfahrung basierenden Reaktionen‘ zu einem ‚effizienten und kollaborativen Betriebsmodell‘ gewandelt“, sagte Sonoda.

Instana hat auch erhebliche Vorteile für die internen Systeme gebracht. In SAP-Systemen, die hauptsächlich für die Buchhaltung eingesetzt werden, wurden Verarbeitungszustände, die zuvor schwer zu visualisieren waren, in Echtzeit sichtbar. Mit der einfachen Konfiguration von Instana wurde die Genauigkeit der Überwachung verbessert, was eine schnellere Erkennung von Anomalien und eine geringere Betriebslast ermöglichte. Infolgedessen wurden sowohl die SAP-Betriebskosten als auch der tägliche operative Aufwand reduziert.

Aus der Perspektive der Modernisierung von Anwendungen hat sich die Observability in cloudnativen Umgebungen deutlich verbessert und damit eine solide Grundlage geschaffen, um zuversichtlich in die nächste Phase der Modernisierung voranzuschreiten. In der Vergangenheit wurde viel Zeit für die Reaktion auf Systemvorfälle und die Untersuchung der Ursachen aufgewendet. Dies schränkte die Möglichkeiten der Entwicklungs- und Betriebsteams ein, sich auf Verbesserungsmaßnahmen und strategische Initiativen zu konzentrieren. Durch die Entschärfung dieser Herausforderungen trug Instana auch zu einer höheren Produktivität dieser Teams bei.

Mit Blick auf die Zukunft plant die GMO Aozora Net Bank, ihre Nutzung von Instana auf cloudnativen Diensten und Umgebungen wie AWS und Azure auszuweiten, mit dem Ziel, das integrierte Management und die Sicherheit zu stärken. Durch die Ausweitung der Observability von Anwendungen auf die Infrastruktur versucht die Bank, ein einheitliches Framework für Sichtbarkeit und Management zu schaffen. Darüber hinaus plant die Bank durch die Integration mit IBM® Concert, die Sicherheitsinitiativen weiter zu verbessern, einschließlich des Schwachstellenmanagements und der automatisierten Generierung von Software-Stücklisten (Software Bills of Materials, SBOM).
Über GMO Aozora Net Bank, Ltd.

GMO Aozora Net Bank Co., Ltd wurde im Juli 2018 als Joint Venture zwischen der Aozora Bank und der GMO Internet Group gegründet und ist eine Online-Bank, die von der Unternehmensvision geleitet wird: „Alles, was wir tun, ist für unsere Kunden, mit dem Ziel, die führende Technologiebank zu werden.“ Unabhängig von traditionellen Bankmodellen verfolgt die Bank einen Ansatz, bei dem ein IT-Unternehmen fortschrittliche Bankdienstleistungen bereitstellt. Die GMO Aozora Net Bank nutzt ihre Stärke in der internen Systementwicklung und bietet weiterhin reibungslose Finanzdienstleistungen mit Geschwindigkeit und Flexibilität.

