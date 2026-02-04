GMO Aozora Net Bank, Ltd. (im Folgenden GMO Aozora Net Bank) ist eine Online-Bank, die auf dem Konzept „IT-Unternehmen, die Bankfunktionen bereitstellen“ basiert – IM Gegensatz zum herkömmlichen Ansatz, bei dem Banken auf IT setzen. Mit diesem Modell ist die Bank in der Lage, äußerst flexible und schnell umsetzbare Finanzlösungen anzubieten.

Da die Nutzung von Internetbanking und Smartphone-Anwendungen schnell zunahm, entwickelte die GMO Aozora Net Bank, deren Systeme von internen Entwicklern konzipiert werden, ständig neue Anwendungen, um schnell auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Mit der Ausweitung der digitalen Kanäle ergaben sich jedoch auch Herausforderungen, wie z. B. der Zeitaufwand für die Rückverfolgung von Transaktionen beim Auftreten von Problemen.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erforderte einen proaktiven Betriebsrahmen, einschließlich Einblick in Spitzenlastzeiten und Systemleistung. Mit herkömmlichen Überwachungstools war es jedoch schwierig, Abhängigkeiten zu verstehen und Probleme in stark integrierten Systemen zu erkennen, was bei Vorfällen zu einer langwierigen Ursachenanalyse führte.

Diese Situation wirkte sich auch negativ auf die Customer Experience aus und führte zu Verzögerungen bei der Servicereaktion und sporadisch auftretenden Fehlern bei der Anmeldung. Mit der Zunahme der Anfragen zum Abschlussstatus von Transaktionen und den Unterbrechungen der Verarbeitung wurde es intern schwierig, die Verarbeitungsbedingungen genau zu erfassen. Das Management und der Bereich Risikomanagement äußerten Bedenken hinsichtlich der Verantwortlichkeit. Hätte die Situation angedauert, hätte dies schwerwiegende Auswirkungen auf die Kontinuität des Geschäftsbetriebs haben können, einschließlich des Risikos der Kundenabwanderung und der Aufforderung zur Verbesserung seitens der Finanzdienstleistungsaufsicht.