Mit der Einführung von Instana konnte GMO Aozora Net Bank die komplexen und großen Datenmengen, die von den verschiedenen Systemen verarbeitet werden, in Echtzeit über ein einheitliches Dashboard überwachen. Dies führte zu einer signifikanten Reduzierung des operativen Aufwands, der Problemlösungszeit und der Verwaltungskosten. Die wichtigsten Ergebnisse sind unten aufgeführt.
- Dank der Zuordnung und Verfolgung von Abhängigkeiten in Echtzeit konnte schnell festgestellt werden, wo Probleme auftraten, was die erste Reaktion auf Zwischenfälle erheblich beschleunigte.
- Durch den Einsatz KI-gestützter Ursachenanalyse (Root Cause Analysis, RCA) konnte die durchschnittliche Wiederherstellungszeit bei kritischen Vorfällen um etwa 70 % reduziert werden.
- Dank des verbesserten Einblicks in die Auswirkungen auf die Benutzer konnten schnellere und qualitativ hochwertigere Antworten gegeben werden, was zu einem Rückgang der monatlichen Kundenanfragen im Zusammenhang mit Serviceunterbrechungen um etwa 40 % führte.
„Durch Instana haben sich unsere IT-Abläufe von ‚individuellen, auf Erfahrung basierenden Reaktionen‘ zu einem ‚effizienten und kollaborativen Betriebsmodell‘ gewandelt“, sagte Sonoda.
Instana hat auch erhebliche Vorteile für die internen Systeme gebracht. In SAP-Systemen, die hauptsächlich für die Buchhaltung eingesetzt werden, wurden Verarbeitungszustände, die zuvor schwer zu visualisieren waren, in Echtzeit sichtbar. Mit der einfachen Konfiguration von Instana wurde die Genauigkeit der Überwachung verbessert, was eine schnellere Erkennung von Anomalien und eine geringere Betriebslast ermöglichte. Infolgedessen wurden sowohl die SAP-Betriebskosten als auch der tägliche operative Aufwand reduziert.
Aus der Perspektive der Modernisierung von Anwendungen hat sich die Observability in cloudnativen Umgebungen deutlich verbessert und damit eine solide Grundlage geschaffen, um zuversichtlich in die nächste Phase der Modernisierung voranzuschreiten. In der Vergangenheit wurde viel Zeit für die Reaktion auf Systemvorfälle und die Untersuchung der Ursachen aufgewendet. Dies schränkte die Möglichkeiten der Entwicklungs- und Betriebsteams ein, sich auf Verbesserungsmaßnahmen und strategische Initiativen zu konzentrieren. Durch die Entschärfung dieser Herausforderungen trug Instana auch zu einer höheren Produktivität dieser Teams bei.
Mit Blick auf die Zukunft plant die GMO Aozora Net Bank, ihre Nutzung von Instana auf cloudnativen Diensten und Umgebungen wie AWS und Azure auszuweiten, mit dem Ziel, das integrierte Management und die Sicherheit zu stärken. Durch die Ausweitung der Observability von Anwendungen auf die Infrastruktur versucht die Bank, ein einheitliches Framework für Sichtbarkeit und Management zu schaffen. Darüber hinaus plant die Bank durch die Integration mit IBM® Concert, die Sicherheitsinitiativen weiter zu verbessern, einschließlich des Schwachstellenmanagements und der automatisierten Generierung von Software-Stücklisten (Software Bills of Materials, SBOM).