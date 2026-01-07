KI-gestützte Orchestrierung vereinfacht Workflows für einen globalen Biopharma-Marktführer
Ein führender globaler Pharmahersteller, bekannt für innovative Lösungen für einige der weltweit herausforderndsten Gesundheitsprobleme, erkannte einen kritischen Bedarf für die Stärkung seines Risikomanagements in der Lieferkette.
Das Unternehmen stand vor einigen großen Herausforderungen:
Diese Probleme führten zu potenziellen Umsatzeinbußen, Verzögerungen bei der Produktlieferung und einer geringeren Agilität bei der Reaktion auf Marktanforderungen. Um diese Herausforderungen zu begegnen, suchte das Unternehmen nach einem intelligenteren, modularen Ansatz für die Risikobewältigung – einem Ansatz, der mit der Komplexität skalieren und in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse liefern kann.
Der Hersteller hat sich mit IBM Consulting® zusammengearbeitet, um eine skalierbare und modulare Plattform für das Management von Risiken in der Lieferkette zu entwickeln, die auf dem IBM watsonx® AI-Portfolio und AWS-Cloud-Services basiert. Aufbauend auf der IBM Client Zero Journey hat das Team Best Practices für die Ausfallsicherheit in die Lösung integriert. Die Vereinheitlichung von Daten über Ausführung, Planung, Beschaffung, Logistik und Drittanbieter-Risikoanbieter ermöglichte Abfragen in natürlicher Sprache (NLQ), um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.
Zu den wichtigsten Funktionen der Plattform gehören:
Um die Risikoinformationen weiter zu verbessern, stellte das Unternehmen eine generative KI-Lösung (Gen AI) bereit, die eine multidimensionale Risikoanalyse über verschiedene Geschäftsaspekte hinweg förderte und die Datenqualität durch automatische Lückenidentifikation und beschleunigte Zusammenfassung der Risikokorrelation verbesserte.
Sie haben auch einen KI-gestützten virtuellen Assistenten mit einer Schnittstelle mit natürlicher Sprache für die Abfrage von Lieferketten-Daten eingeführt. Sie verwendeten eine Text-to-SQL-Funktion (Large Language Model, LLM), die Ausnahmen für nicht unterstützte Abfragen behandeln und zweisprachige Unterstützung für verbesserte Barrierefreiheit bieten konnte.
Die Implementierung von KI-gestützten Lösungen hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Lieferkette und den Geschäftsbetrieb des Unternehmens. Durch die proaktive Identifizierung von Risiken und die Verbesserung der Transparenz konnte das Unternehmen die Entscheidungszykluszeit um mehr als 95 % reduzieren, was schnellere und genauere Entscheidungen ermöglichte und die Reaktionszeit auf Risiken von Wochen auf Tage verkürzte.
Darüber hinaus wurden im Jahr 2025 über 1.500 Risiken bewertet, priorisiert und bei Bedarf an Führungskräfte weitergeleitet. Mit diesem optimierten Risikomanagement-Ansatz können Führungskräfte nun Prioritäten setzen und schneller auf Kundenanfragen reagieren, indem sie Risikowarnungen, Bestand und Erkenntnisse nutzen. Das Unternehmen automatisierte zudem arbeitsintensive Prozesse und verbesserte die Transparenz im gesamten Netzwerk, was zu messbaren betrieblichen Effizienzsteigerungen und Umsatzgewinnen führte.
Dank dieser Transformation kam es für den Hersteller zu keinen weiteren globalen Ereignissen, die in einem Lagerbestand an Top-Produkten 2025 resultierten. Alle diese Ergebnisse zeigen, wie KI und Orchestrierung konventionelle Geschäftsprozesse neu gestalten und so Agilität, Erkenntnis und Resilienz im großen Maßstab verbessern können.
Dieses in den Vereinigten Staaten ansässige, weltweit führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen bietet innovative Lösungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Elektronik. Sie bedienen ein breites Kundenspektrum, darunter Forscher, Gesundheitsfachkräfte und Industriepartner weltweit.
