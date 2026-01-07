Ein führender globaler Pharmahersteller, bekannt für innovative Lösungen für einige der weltweit herausforderndsten Gesundheitsprobleme, erkannte einen kritischen Bedarf für die Stärkung seines Risikomanagements in der Lieferkette.

Das Unternehmen stand vor einigen großen Herausforderungen:

Inkonsistente Risikoeinstufung aufgrund manueller, zeitaufwändiger Prozesse





Fehlende Standardisierung der Risikodokumentation in allen Teams





Begrenzte Transparenz über alternative Lieferanten und Materialien





Ineffiziente Datenanalyse, für die zahlreiche Berichte zur Bewertung von Risikoszenarien notwendig sind





Langsame Entscheidungszyklen, die eine proaktive Reaktion auf potenzielle Störungen behindern

Diese Probleme führten zu potenziellen Umsatzeinbußen, Verzögerungen bei der Produktlieferung und einer geringeren Agilität bei der Reaktion auf Marktanforderungen. Um diese Herausforderungen zu begegnen, suchte das Unternehmen nach einem intelligenteren, modularen Ansatz für die Risikobewältigung – einem Ansatz, der mit der Komplexität skalieren und in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse liefern kann.