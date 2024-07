Die unterbrechungsfreie Betriebszeit rund um die Uhr steht im Mittelpunkt des Mandats der Energy Market Company (EMC). Als Betreiber des Großhandelsmarktes für Strom in Singapur bietet EMC eine transparente und wettbewerbsfähige Plattform für den Stromhandel über den National Electricity Market of Singapore (NEMS).



EMC stellt die Verbindung zwischen den Stromerzeugern und -produzenten und den Stromverkäufern in Singapur her. Der gesamte Strom in Singapur wird über die leistungsfähige und widerstandsfähige NEMS-Handelsplattform von EMC gekauft und verkauft.



Der Einsatz von Technologie ist eine wichtige Komponente zur Erreichung der Geschäftsziele von EMC. Die Aufrechterhaltung einer gut funktionierenden IT-Infrastruktur hilft dem Unternehmen bei der Bewältigung der sich ändernden Anforderungen im Rahmen der Energiewende in Singapur.