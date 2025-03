Empoli FC hat sich mit IBM und Adiacent zusammengetan, um seine Scouting-Strategie zu verbessern. Die Adiacent S.p.A. Benefit Corporation, Teil der SeSa Group S.p.A., ist ein vertrauenswürdiger IBM-Partner, der fundiertes Know-how in den Bereichen Data Science und KI-gestützt Innovation kombiniert, um transformative digitale Lösungen bereitzustellen. Adiacent konzentriert sich auf die Modernisierung von Anwendungen und den Einsatz von KI, um Unternehmen beim Erreichen ihrer strategischen Ziele zu unterstützen. Die Grundlage bildet eine bestehende Spielerdatenbank. Dazu kommt der Einsatz der Leistungsfähigkeit von IBM watsonx hat Empoli Talent Scouting entwickelt – ein KI-gestütztes Portal, das die Präzision, Effizienz und Geschwindigkeit von Spielerbewertungen verbessert.

Das Portal zur Talentsuche fügt sich nahtlos in die Abläufe des Empoli FC ein und konsolidiert Daten aus Live-Spielbeobachtungen, historischen Aufzeichnungen und Leistungskennzahlen in einer einzigen, zugänglichen Plattform. Die KI-gestützte Clusterbildung organisiert die Spieler nach Schlüsselmerkmalen und erstellt umsetzbare Profile, die von Scouts für eine tiefere Analyse verwendet werden können, ohne Zeit mit der manuellen Datenerfassung zu verschwenden. Das System passt sich auch an, wenn neue Daten hinzugefügt werden, und hilft den Pfadfindern, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

„Das Portal fungiert als unermüdlicher Assistent, der riesige Mengen an Informationen verarbeitet und uns die Spieler nennt, die am besten zum Profil des Empoli FC passen“, sagt Perna. „Es hat uns geholfen, den Prozess der Identifizierung der gewünschten Profile auf eine Weise zu verfeinern und zu beschleunigen, die wir uns nicht hätten vorstellen können.“

Adiacent spielte eine wichtige Rolle bei der Lösungsfindung für Empoli. Das Unternehmen arbeitete eng mit IBM, Empoli FC und dem Computer Gross Competence Center für watsonx zusammen, um die Lösung an die Vision des Clubs für Innovation und Talententwicklung anzupassen. Adiacents tiefes Verständnis der einzigartigen Herausforderungen des Empoli FC ermöglichte eine schnelle Problemlösung und reibungslose Umsetzung.

„Wir begleiten Adiacent schon lange, und sie verstehen nicht nur unsere Bedürfnisse, sondern auch unsere Werte“, so Perna. „Ihre Unterstützung stellte sicher, dass jedes Detail der Implementierung mit unseren Zielen übereinstimmte.“

Mit dem voll betriebsbereiten Talent Scouting hat der Empoli FC einen datengesteuerten Ansatz gewählt, der die Kunst des Fußballfachwissens mit der Wissenschaft der künstlichen Intelligenz verbindet.