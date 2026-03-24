Ajman ist eines der kleinsten und eines der flexibelsten Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Ajman begann seine digitale Transformation im Jahr 2017 mit der Gründung des Department of Digital Ajman, einer neuen Abteilung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Effizienz in der Stadt zu steigern und das Leben ihrer Bewohner zu verbessern. Im Zentrum dieser Bemühungen steht der Ajman Service Bus (AJSB), eine wichtige Integrationsplattform, die durch die Vernetzung lokaler, föderaler und privater Organisationen täglich zehntausende Transaktionen ermöglicht.

Trotz seiner Bedeutung stand das Department of Digital Ajman vor erheblichen Herausforderungen, darunter die Schwierigkeit, große Datenmengen über längere Zeiträume zu verarbeiten – eine kritische Voraussetzung für Audits und die Wartung von sieben Jahren historischer Aufzeichnungen. Darüber hinaus war die manuelle Bearbeitung dieser Daten sehr aufwendig.

Mit zunehmender Akzeptanz digitaler Dienste sah sich das Department of Digital Ajman mit wachsenden operativen und datenbezogenen Herausforderungen konfrontiert. Die Verwaltung und Aufbewahrung großer Mengen an Transaktionsdaten – die für Audits und die langfristige Einhaltung von Vorschriften erforderlich sind – erwies sich als komplex und ressourcenintensiv, wobei viele Prozesse immer noch manuell abgewickelt werden und schwer zu skalieren sind.

Die begrenzte Sichtbarkeit der gehosteten Dienste schränkte die Fähigkeit ein, die Leistung zu überwachen, den Betrieb zu optimieren oder die Auswirkungen von Initiativen wie der papierlosen Regierung zu messen. Die Bürger erlebten Reibungsverluste durch wiederholte Dokumentenanfragen, während den Führungskräften zentralisierte Echtzeit-Erkenntnisse fehlten, um die Serviceleistung, die Umweltauswirkungen und die Fortschritte bei der Erreichung der Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen.

Um den steigenden Erwartungen gerecht zu werden und seine Vision einer vollständig digitalen Gesellschaft voranzutreiben, erkannte das Ministerium die Notwendigkeit, die Transformation durch stärkere Automatisierung, zentralisierte Datenverwaltung und Echtzeit-Erkenntnisse zur Unterstützung fundierter Entscheidungsfindung zu beschleunigen.