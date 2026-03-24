Wie das Department of Digital Ajman Einsparungen in Höhe von 8,6 Millionen AED erzielte und gleichzeitig schnellere und nachhaltigere digitale Dienstleistungen für die Bürger bereitstellte.
Ajman ist eines der kleinsten und eines der flexibelsten Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Ajman begann seine digitale Transformation im Jahr 2017 mit der Gründung des Department of Digital Ajman, einer neuen Abteilung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Effizienz in der Stadt zu steigern und das Leben ihrer Bewohner zu verbessern. Im Zentrum dieser Bemühungen steht der Ajman Service Bus (AJSB), eine wichtige Integrationsplattform, die durch die Vernetzung lokaler, föderaler und privater Organisationen täglich zehntausende Transaktionen ermöglicht.
Trotz seiner Bedeutung stand das Department of Digital Ajman vor erheblichen Herausforderungen, darunter die Schwierigkeit, große Datenmengen über längere Zeiträume zu verarbeiten – eine kritische Voraussetzung für Audits und die Wartung von sieben Jahren historischer Aufzeichnungen. Darüber hinaus war die manuelle Bearbeitung dieser Daten sehr aufwendig.
Mit zunehmender Akzeptanz digitaler Dienste sah sich das Department of Digital Ajman mit wachsenden operativen und datenbezogenen Herausforderungen konfrontiert. Die Verwaltung und Aufbewahrung großer Mengen an Transaktionsdaten – die für Audits und die langfristige Einhaltung von Vorschriften erforderlich sind – erwies sich als komplex und ressourcenintensiv, wobei viele Prozesse immer noch manuell abgewickelt werden und schwer zu skalieren sind.
Die begrenzte Sichtbarkeit der gehosteten Dienste schränkte die Fähigkeit ein, die Leistung zu überwachen, den Betrieb zu optimieren oder die Auswirkungen von Initiativen wie der papierlosen Regierung zu messen. Die Bürger erlebten Reibungsverluste durch wiederholte Dokumentenanfragen, während den Führungskräften zentralisierte Echtzeit-Erkenntnisse fehlten, um die Serviceleistung, die Umweltauswirkungen und die Fortschritte bei der Erreichung der Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen.
Um den steigenden Erwartungen gerecht zu werden und seine Vision einer vollständig digitalen Gesellschaft voranzutreiben, erkannte das Ministerium die Notwendigkeit, die Transformation durch stärkere Automatisierung, zentralisierte Datenverwaltung und Echtzeit-Erkenntnisse zur Unterstützung fundierter Entscheidungsfindung zu beschleunigen.
IBM brachte als strategischer Partner spezialisiertes Fachwissen ein, um die bestehenden Funktionen des Department of Digital Ajman zu ergänzen und das digitale Ökosystem des Emirats zu stärken. Gemeinsam konzentrierten sie sich darauf, die betriebliche Komplexität zu vereinfachen, die Echtzeittransparenz zu verbessern und eine skalierbare Grundlage zu schaffen, um Ajmans Vision einer vollständig digitalen Gesellschaft zu unterstützen.
Um dies zu erreichen, implementierten IBM und die Abteilung eine vernetzte digitale Plattform in Echtzeit. Red Hat OpenShift bot eine skalierbare, widerstandsfähige, cloud-native Umgebung zum Hosten von Anwendungen und Workloads und unterstützte so das Wachstum der digitalen Dienste von Ajman. IBM® Cloud Pak for Integration vereinte Systeme, Anwendungen und Daten über Regierungsstellen hinweg und ersetzte fragmentierte Arbeitsabläufe. IBM Event Automation ermöglichte die technische Grundlage für die Echtzeitverteilung und -verarbeitung von Ereignissen. Die Streaming-Stiftung bewältigte die Datenverarbeitung mit großem Datenvolumen effizient und verwandelte Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse.
Aufbauend auf diesen Funktionen unterstützte die Plattform interne Initiativen wie ein zentralisiertes Dashboard, das den Stakeholdern einen umfassenden Überblick über die Serviceleistung und operative Metriken bietet. Mit Erkenntnissen aus der Automatisierung und Eventbearbeitung könnten Teams die Effektivität überwachen, die Abläufe an strategische Ziele ausrichten und schnellere, zugänglichere und maßgeschneiderte Dienstleistungen für die Bürger liefern.
Doch der Wandel ging über die Technologie hinaus. Das Team von IBM arbeitete eng mit der Abteilung zusammen, um sicherzustellen, dass die integrierte Plattform nahtlos mit den operativen und strategischen Zielen übereinstimmt. Diese Ausrichtung ermöglichte es den Regierung lokalen Regierungsbehörden, integrierte Servicepakete auf den Markt zu bringen, sodass sich die Teams auf das konzentrieren konnten, was am wichtigsten ist: den Bürgern zu dienen und ein nahtloses, außergewöhnliches Digital Experience zu bieten.
Durch die Einrichtung einer vernetzten digitalen Echtzeitplattform mit IBM konnte das Department of Digital Ajman von manuellen, fragmentierten Abläufen zu einem stärker automatisierten und transparenteren Modell der Leistungserbringung verschieben. Regierung erhielt die Möglichkeit, die über den Ajman Service Bus fließenden Servicedaten zu sehen, zu verstehen und darauf zu reagieren, was die Verwaltung und Bereitstellung von Dienstleistungen veränderte.
Ein zentrales Dashboard, das von Digital Ajman intern entwickelt wurde und durch Ereignisverarbeitung unterstützt wird, bot den Stakeholdern einen umfassenden Überblick über die Serviceleistung und die operativen Metriken. Durch die verbesserte Transparenz automatisierten die Teams das Reporting, reduzierten den manuellen Aufwand und optimierten die Abläufe – Aufgaben wurden auf unter 5 Minuten verkürzt und die reibungslose Verarbeitung von mehr als 50.000 Transaktionen täglich ermöglicht.
Diese operativen Verbesserungen führten direkt zu besseren Erfahrungen für die Bürger. Durch die Integration von Diensten wurden Doppelarbeit zwischen den Abteilungen reduziert und wiederholte Anfragen nach denselben Dokumenten vermieden.
Der Übergang zur Digitalisierung brachte auch erhebliche Vorteile im Bereich der Nachhaltigkeit mit sich. Durch die Reduzierung des Papierverbrauchs sparte die Abteilung allein im Jahr 2025 zwei Millionen Blatt Papier ein. „Wir haben 8,6 Millionen AED eingespart und 514 Bäume erhalten“, sagte Hind Al Shamsi, Abteilungsleiterin – Nachhaltigkeit von Systemen und Anwendungen. „Wir verbessern nicht nur die Abläufe, wir bauen eine nachhaltigere, bürgerorientierte Zukunft auf.“
Department of Digital Ajman wurde 2017 gegründet, um digitale Kanäle zu entwickeln, die den Bürgern von Ajman, dem kleinsten der Vereinigten Arabischen Emirate, intelligente Regierungsdienste bieten. Ziel ist es, der Öffentlichkeit jederzeit und überall qualitativ hochwertige, reaktionsschnelle, integrierte und innovative Behördendienste anzubieten. Der Hauptsitz von Digital Ajman befindet sich in der Stadt Ajman.
© Copyright IBM Corporation, Februar 2026.
IBM, das IBM-Logo und IBM Cloud Pak for Integration sind Marken der IBM Corp., die in vielen Rechtsordnungen weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.