Colombina (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit Hauptsitz in Cali in Kolumbien ist ein weltweit tätiges Lebensmittelunternehmen, dessen Ziel es ist, Verbraucher mit innovativen, wohlschmeckenden Produkten zu begeistern. Colombina verwaltet ein großes Portfolio an schnelllebigen Konsumgütermarken und ist in Lateinamerika sowie Nordamerika tätig. Es unterhält Produktionsstätten in Kolumbien, Guatemala und Spanien.