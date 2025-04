Entdeckung neuer wissenschaftlich fundierter Gewohnheiten zur Verbesserung der kognitiven Funktion Das Center for BrainHealth, eine führende Forschungseinrichtung, die sich der Förderung des Bereichs der Neurowissenschaften verschrieben hat, sah sich mit operativen Hürden konfrontiert, um zu expandieren und seine Vision zu verwirklichen. Ihre Vorzeigeinitiative, The BrainHealth Project®, umfasste die Leitung einer zehnjährigen longitudinalen Studie mit dem Ziel, über 100.000 Teilnehmer zu erreichen. Der ursprüngliche Aufnahmeprozess erforderte langwierige dreistündige Sitzungen, manuelle Prozesse und Umgebungen mit hohem Personaleinsatz – ein logistisch anspruchsvoller Ansatz, der nur begrenzt skalierbar war. Darüber hinaus benötigte das Zentrum dringend innovative technologische Unterstützung, die in der Lage war, die Abläufe effizient zu skalieren, ohne die wissenschaftliche Genauigkeit zu beeinträchtigen, da die Bindung der Teilnehmer entscheidend für die Gewährleistung umfassender Analysefähigkeiten war. Diese Herausforderungen erforderten ein ausgeklügeltes, aber zugängliches Tool, das die Fernteilnahme erleichtert und das Datenmanagement optimiert.

90 % Reduzierung der Workload

Unser Team hat sich das kühne Ziel gesetzt, die nächste Gesundheitsrevolution auszulösen, die darauf abzielt, die Zeitspanne, in der das Gehirn seine volle Leistungsfähigkeit entfaltet, zu verlängern. Sandra Bond Chapman, PhD Chief Director Dee Wyly Distinguished Professor, School of Behavioral and Brain Sciences Co-Leader, BrainHealth Project

Schaffung eines nahtlos integrativen digitalen Erlebnisses für eine umfassende BrainHealth-Analyse Das Center for BrainHealth wandte sich an Dialexa®, ein IBM-Unternehmen, als wichtigen Partner für die Produkt- und Technologieentwicklung, um das Unternehmen bei der Erweiterung seiner Forschungskapazitäten zu unterstützen. Neben der Skalierbarkeit blieb die Bindung der bestehenden Teilnehmer über die Dauer der Studie von größter Bedeutung. Das Digital Product Engineering und Consulting Team von Dialexa arbeitete eng mit den Kunden zusammen, um eine tiefgehende qualitative und quantitative Recherche durchzuführen und Interviews zu führen, um bei der Entwicklung einer grundlegenden Vision zu helfen. Anschließend nutzte das Team Design-Thinking-Prozesse und Workshops, um die Customer Journey zu erstellen, die auf der Plattform AWS Cloud gehostet wurde. Gemeinsam haben beide Unternehmen zusammengearbeitet, um eine reichhaltige interaktive Benutzererfahrung für eine personalisierte Datenplattform und ein Portal von The BrainHealth Project® zu entwerfen und zu erstellen. Diese Lösung ermöglichte es den Teilnehmern, sich für das Forschungsprogramm anzumelden, um Bewertungen durchzuführen, digitale Produktangebote zu nutzen und personalisierte Empfehlungen und Berichte zu erhalten. Mit einem interdisziplinären Team aus Ingenieuren, UX-Fachleuten und Experten für maschinelles Lernen wurde eine grundlegende Datenplattform mit einer modernen Benutzeroberfläche geschaffen, die im Hinblick auf die heutigen Herausforderungen deutlich funktionaler ist. Die Plattform wurde dann zu einem benutzerfreundlichen Portal weiterentwickelt, das eine personalisierte Benutzererfahrung bot, die das Senden und Empfangen von Informationen, die Verfolgung des Fortschritts und die Bereitstellung verschiedener Messgrößen ermöglichte, die dabei halfen, die Gehirngesundheit zu verfolgen und die Teilnehmer intensiv einzubinden. Das Dialexa-Team arbeitete eng mit Statistikern des Center for BrainHealth zusammen, um Algorithmen für die Erstbewertungen zu entwickeln, die auf maschinellem Lernen basieren, und den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Aufnahme neuer Teilnehmer zu verringern. Da der Schwerpunkt des Projekts auf der Erforschung des grenzenlosen Potenzials des Gehirns liegt, lieferte die kognitive neurowissenschaftliche Forschung ein besseres Verständnis dafür, wie man seine Fähigkeit, sich ein Leben lang anzupassen und zu verbessern, nutzen kann. Mit den gesammelten Daten entwickelte und testete das Team eine Reihe wissenschaftlich fundierter Gehirntrainingstaktiken und -techniken, darunter eine proprietäre ganzheitliche Messung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Gehirns: den BrainHealth Index.

Freischaltung neuer Horizonte der Kognitionsforschung durch skalierbare Lösungen Die neue digitale Datenplattform ermöglichte es, den ehemals persönlichen Rechercheprozess zu erweitern und über die Region Dallas/Fort Worth hinaus auszudehnen. In enger Zusammenarbeit mit den Statistikern des Center for BrainHealth konnte Dialexa benutzerdefinierte Algorithmen nutzen, um die ersten Bewertungen durchzuführen und den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Aufnahme neuer Teilnehmer zu verringern. Zu den Ergebnissen gehörten: 90 % Reduzierung der Workload: Die Digitalisierung und Automatisierung des Workflows führte zu enormen Effizienz- und Produktivitätssteigerungen.





1. Brainhealth Index: Entwickelte den ersten Algorithmus zur Messung und Quantifizierung des aktuellen Zustands und der Leistung einer Person sowie zur Verfolgung der Verbesserung im Laufe der Zeit.





Mehr als 35.000 Teilnehmer bis heute: Seit dem Start der neuen digitalen Plattform hat das Programm Tausende von Teilnehmern aus 65 Ländern integriert.





Erweiterte Reichweite und Vermarktung: Die Plattform, die Daten und der Algorithmus stehen für betriebliche Gesundheitsprogramme, Forschungseinrichtungen und neue kommerzielle Unternehmungen zur Verfügung. Dialexas Arbeit am BrainHealth-Projekt wurde auf eine Weise gewürdigt, die sie sich nie hätte vorstellen können. Es wurde nicht nur vom Center for BrainHealth hoch gelobt, sondern auch als Finalist für den Fast Company's 2021 Innovation by Design Award ausgewählt.