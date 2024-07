Cedat 85 ist ein marktführendes Unternehmen für Speech-to-Text-Technologie und -Services mit Sitz in Rom, Italien. Das Unternehmen hat mehr als 500 Kunden weltweit, verfügt über 33 Jahre Erfahrung und wurde in der Gartner-Wettbewerbsstudie 2018 als einer der Top-11-Global-Player und eines der Top-5-Unternehmen in Europa für Speech-to-Text-Anwendungen eingestuft. Das Unternehmen ist mit seiner internationalen Marke Speech-i weltweit tätig.