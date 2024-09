Wie viele andere Unternehmen heutzutage positioniert Carnival die IT als primäres Mittel, um das zu tun, was es am besten kann: seinen Gästen eine unterhaltsame und reibungslose Erfahrung zu bieten. In der komplexen Betriebsumgebung von Carnival hat eine sichere, kontinuierliche und zuverlässige Integration immer Priorität. Durch die Verwendung von APIs und anderen Integrations-Toolkits kann Carnival IT effizient lose gekoppelte und wiederverwendbare Integrationen und Schnittstellen für Anwendungen und Unternehmensgruppen bereitstellen und so seinen ROI optimieren.

„Unsere IT-Unternehmensintegrationsarchitektur stellt den Gast in den Mittelpunkt. Vom Einkauf über die Buchung bis hin zur Kreuzfahrt spielen unsere API-gesteuerte Architektur und unser ereignisgesteuertes ESB eine Schlüsselrolle dabei, den Gästen und der Crew die bestmögliche Erfahrung zu bieten“, sagt Danduboyina. Carnival nutzt die webMethods Suite für eine flexible und zuverlässige Konnektivität, um einen reibungslosen Ablauf und Spaß für alle zu gewährleisten.