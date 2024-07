Carhartt (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde 1889 gegründet und ist eine globale Premium-Marke für Arbeitskleidung mit einer langjährigen Tradition in der Entwicklung von robusten Produkten für Arbeiter im Beruf und in der Freizeit. Carhartt hat seinen Hauptsitz in Dearborn, Michigan, und beschäftigt weltweit mehr als 5.100 Mitarbeiter. Das Unternehmen befindet sich in Familienbesitz und wird von den Nachkommen des Firmengründers Hamilton Carhartt geführt.