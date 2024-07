BURY ist ein führender Hersteller von elektronischen Komponenten und Lieferant von fortschrittlichen Informations- und Kommunikationssystemen für die Automobilindustrie auf der ganzen Welt. Das 1987 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, von denen über 500 Ingenieure sind. BURY arbeitet in Mielec und Rzeszow in Polen und in Huamantla, Mexiko, mit Hauptsitz in Löhne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland.