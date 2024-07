Im Rahmen ihrer Transformation setzen globale Unternehmen die neuesten Technologien für WLAN, Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN), Software-Defined Network (SDN), Multicloud und 5G ein. Dies führt zu komplexeren und heterogeneren Netzinfrastrukturen, die viel schwieriger zu überwachen sind, was wiederum dazu führt, dass die Identifizierung und Lösung von Problemen länger dauert. Wenn diese globalen Unternehmen also die Hilfe eines Managed Services Providers (MSP) in Anspruch nehmen, um ihre Umstrukturierung zu unterstützen, müssen sie wissen, dass ihr MSP Maßnahmen ergreift, um die Messlatte für die Überwachung der Netzwerkleistung höher zu legen. Dies ist geradezu unerlässlich, damit sie agiler und anpassungsfähiger an die Anforderungen ihres Unternehmens werden.

Im Jahr 2018 begann BT Business, einer der weltweit führenden MSPs, seine eigene Reise zur Umgestaltung seiner Netzwerk-Performance-Monitoring-Funktionen, die für die Unterstützung von Netzwerken der aktuellen und der nächsten Generation erforderlich sind.

Als Transformationsleiter in der Produktgruppe des Unternehmens war Hareesh Agaram eine Schlüsselfigur bei den Bemühungen, die, wie er sagt, mit einer entschlossenen internen Bewertung begannen. „Unser Führungsteam hat ein Whitepaper verfasst, in dem wir die Herausforderungen bei der Leistungsüberwachung unter die Lupe genommen und dargelegt haben, wo wir in zwei Jahren stehen sollten. Die Schlussfolgerungen fanden im Unternehmen großen Anklang, und so begannen wir mit der Suche nach dem richtigen Werkzeug für die Zukunft.“