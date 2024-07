Für klinische Labore, Forschungszentren und Dienstleister in der Genomikbranche haben die jüngsten Fortschritte in der DNA-Sequenzierungstechnologie eine Reihe neuer Herausforderungen mit sich gebracht. „Der nächste große Engpass auf dem Markt ist nicht mehr die DNA-Sequenzierung selbst, sondern die Durchführung der Datenanalyse“, sagt Michelle Garred, Head of Sales and Marketing bei BlueBee.



BlueBee suchte nach einer Lösung, um die ständig wachsenden Mengen genetischer Daten schneller und kostengünstiger verarbeiten zu können. Und dafür benötigte man einen vertrauenswürdigen Cloud-Service-Anbieter. Das Unternehmen suchte eine Cloud-Hosting-Plattform, die flexible Infrastrukturoptionen, leistungsfähige Sicherheitsfunktionalitäten und Rechenzentrumsstandorte auf der ganzen Welt bieten würde, um die globale Bereitstellung zu unterstützen. „Aus rechtlichen Gründen müssen Genomdaten oft innerhalb eines bestimmten Ortes oder Landes vorgehalten werden“, sagt Garred. „Wir müssen in der Lage sein, Genomdaten in der von unseren Kunden gewünschten Region zu speichern.“