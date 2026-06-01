Wie KI-gestütztes Recruiting Spaniens führendem Fußballteam zum Erfolg verhilft

Ausdrücke wie „den Pfosten treffen“ und „direkter Freistoß außerhalb des Strafraums“ mögen Ihnen fremd vorkommen, wenn Sie kein Fußballfan sind. Aber für einen Fußball-Scout ist es das tägliche Lexikon seines Jobs, das die entscheidende Sprache darstellt, um den Wert eines Spielers für ein Team zu beurteilen. Und jetzt ist es auch die Sprache, die Scout Advisor spricht und versteht – ein innovatives Tool, das Verarbeitung natürlicher Sprache nutzt und auf der IBM watsonx®-Plattform speziell für den spanischen Sevilla Fútbol Club entwickelt wurde.

An jedem Tag hat ein Scout mehrere Aufgaben: das Training zu beobachten, mit Familien junger Spieler zu sprechen, sich Notizen zu Spielen zu machen und viele weitere Unterlagen aufzuzeichnen. Tatsächlich ist der Papierkram ein viel bedeutenderer Teil der Arbeit, als man vielleicht annehmen würde.

Wie Victor Orta, Sportdirektor des FC Sevilla, auf seiner Konferenz während des World Football Summit 2023 erklärte: „Wir werden niemals einen Spieler nur aufgrund von Daten verpflichten, aber wir werden es auch niemals tun, ohne auf Daten zurückzugreifen. Letztendlich hat der gute Spieler immer gute Daten, aber dann gibt es immer noch das menschliche Auge, das alles bewerten und entscheiden muss.“

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