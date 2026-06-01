Wie KI-gestütztes Recruiting Spaniens führendem Fußballteam zum Erfolg verhilft

Ausdrücke wie „den Pfosten treffen“ und „direkter Freistoß außerhalb des Strafraums“ mögen Ihnen fremd vorkommen, wenn Sie kein Fußballfan sind. Aber für einen Fußball-Scout ist es das tägliche Lexikon seines Jobs, das die entscheidende Sprache darstellt, um den Wert eines Spielers für ein Team zu beurteilen. Und jetzt ist es auch die Sprache, die Scout Advisor spricht und versteht – ein innovatives Tool, das Verarbeitung natürlicher Sprache nutzt und auf der IBM watsonx®-Plattform speziell für den spanischen Sevilla Fútbol Club entwickelt wurde.
An jedem Tag hat ein Scout mehrere Aufgaben: das Training zu beobachten, mit Familien junger Spieler zu sprechen, sich Notizen zu Spielen zu machen und viele weitere Unterlagen aufzuzeichnen. Tatsächlich ist der Papierkram ein viel bedeutenderer Teil der Arbeit, als man vielleicht annehmen würde.
Wie Victor Orta, Sportdirektor des FC Sevilla, auf seiner Konferenz während des World Football Summit 2023 erklärte: „Wir werden niemals einen Spieler nur aufgrund von Daten verpflichten, aber wir werden es auch niemals tun, ohne auf Daten zurückzugreifen. Letztendlich hat der gute Spieler immer gute Daten, aber dann gibt es immer noch das menschliche Auge, das alles bewerten und entscheiden muss.“
Lesen Sie weiter, um mehr über die erfolgreiche Partnerschaft zwischen IBM und dem FC Sevilla zu erfahren.
Im Jahr 2021 wurde der FC Sevilla, ein Erstligist aus Andalusien, Spanien, von einer Flut an Papierkram heimgesucht. Mit einem Elite-Scouting-Team mit einer Funktion von 20 bis 25 Scouts kann ein einzelner Spieler bis zu 40 Scouting-Berichte sammeln, deren Überprüfung 200 bis 300 Stunden in Anspruch nimmt. Insgesamt war der FC Sevilla mit der Organisation von mehr als 200.000 Berichten über potenzielle Spieler beauftragt – eine immens zeitaufwändige Aufgabe.
Die Kombination aus Expertenbeobachtung und dem Wert von Daten blieb für den Club entscheidend. Scoutberichte betrachten sowohl quantitative Daten zu Spieldetails wie Torversuche, Passgenauigkeit und Torvorlagen als auch qualitative Daten wie die Einstellung eines Spielers und seine Übereinstimmung mit der Teamphilosophie. Damals konnte Sevilla FC innerhalb von Sekunden effizient auf quantitative Spielerdaten zugreifen und sie nutzen, aber der Prozess der Extraktion qualitativer Informationen aus der Datenbank verlief im Vergleich deutlich langsamer.
Im Fall des FC Sevilla hatte die Nutzung von Big Data zur Rekrutierung von Spielern das Potenzial, das Kerngeschäft zu verändern. Anstatt dass Scouts Spieler allein aufgrund von Intuition und Verzerrung auswählen, können sie auch Statistiken verwenden und selbstbewusst bessere Geschäftsentscheidungen bei Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Dollar treffen (also Spieler). Ganz zu schweigen davon, wann, wo und wie man diese Spieler einsetzt. Doch die Nutzung dieser Daten war keine leichte Aufgabe.
Sevilla FC nimmt Daten fast genauso ernst wie das Torschießen. Im Jahr 2021 richtete der Club eine eigene Datenabteilung ein, um das Management dabei zu unterstützen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Inzwischen ist es zur größten Datenabteilung im europäischen Fußball herangewachsen und hat ein eigenes KI-Tool entwickelt, mit dem Spielerbewegungen durch Berichterstattung sowie interne Ticketing-Lösungen verfolgt werden können.
Aber als es um die riesigen Datenmengen ging, die von den Scoutern gesammelt wurden, wusste die Abteilung, dass sie eine Herausforderung hatte, für die sie einen zuverlässigen Partner brauchte. Zunächst beriet sich die Abteilung mit Datenwissenschaftlern der Universität von Sevilla, um Modelle zur Organisation all ihrer Daten zu entwickeln. Aber bald erkannte der Club, dass er fortschrittlichere Technologie benötigen würde. Der unerwartete Anruf eines IBM Vertreters war ein glücklicher Zufall.
„Ich wurde von [IBM Client Engineering Manager] Arturo Guerrero kontaktiert, der mehr über uns und unsere Datenprojekte erfahren wollte“, sagt Elias Zamora, Chief Data Officer des FC Sevilla. „Wir haben schnell erkannt, dass es Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt. Der FC Sevilla verfügt über eine der größten Scouting-Datenbanken im Profifußball, die im Framework von generativen KI-Technologien genutzt werden kann. IBM hatte gerade watsonx veröffentlicht, seine kommerzielle, auf der Cloud basierende Plattform für generative KI und wissenschaftliche Daten. Daher war eine Partnerschaft, um mit Hilfe von KI den größtmöglichen Nutzen aus unseren Scouting-Berichten zu ziehen, die richtige Initiative.“
Der FC Sevilla nahm Kontakt mit dem IBM Client Engineering Team auf, um seine Herausforderungen zu besprechen, und es wurde ein Plan entwickelt.
Weil der FC Sevilla seine Herausforderungen und Ziele klar darlegen konnte – und IBM die richtigen Fragen stellte –, folgte die Technologie bald. Die Partner kamen zu dem Schluss, dass IBM Watsonx.ai™ die beste Lösung sei, um mithilfe von Foundation-Modellen und generativer KI eine riesige Spielerdatenbank schnell und einfach zu durchsuchen und dabei Eingaben in natürlicher Sprache zu verarbeiten. Die Verwendung semantischer Sprache bei der Suche lieferte aussagekräftigere Ergebnisse: So wurde beispielsweise die Suche nach „talentierter Flügelspieler“ wie folgt übersetzt: „Ein talentierter Flügelspieler ist in der Lage, Verteidiger mit Dribblings auszuspielen, um Räume zu schaffen und in die gegnerische Abwehr vorzudringen.“
Die Lösung – mit dem Titel Scout Advisor – präsentiert eine kuratieren Liste von Spielern, die den Suchkriterien entsprechen, in einer gut gestalteten, benutzerfreundlichen Oberfläche. Die Technologie hilft dabei, das gesamte Potenzial der Datenbank des FC Sevilla freizuschalten, von den immateriellen Eindrücken eines Scouts bis hin zu spezifischen Assets.
Das Pilotprogramm von Scout Advisor wurde im Januar 2024 in Betrieb genommen und wird derzeit mit 200.000 bestehenden Berichten getestet. Der Plan des Clubs ist es, das Tool während der Rekrutierungssaison im Sommer 2024 einzusetzen und im September Ergebnisse zu sehen. Bisher sind die Reaktionen positiv ausgefallen.
„Scout Advisor hat die Funktion, die Art und Weise, wie wir an die Spielerrekrutierung herangehen, zu revolutionieren“, sagt Zamora. „Es ermöglicht die Identifizierung von Spielern auf der Grundlage der in den Scoutingberichten enthaltenen und in natürlicher Sprache ausgedrückten Meinung von Experten. Das heißt, wir nutzen die Technologie, um den Wert und das Wissen unserer Scouting-Abteilung voll auszuschöpfen.“
Und dank der eingesparten Zeit können sich Scouts nun auf menschliche Aufgaben konzentrieren: die Kontaktaufnahme mit Rekruten, das Beobachten von Spielen und das Treffen datengestützter Entscheidungen.
Angesichts der hohen Funktionalität der NLP-Technologie von Scout Advisor liegt es nahe, darüber nachzudenken, wie dieselbe Technologie auch für andere Bereiche der Sportrekrutierung und andere Funktionen eingesetzt werden kann. Eines ist jedoch sicher: Bessere Entscheidungen darüber, wer, wann und warum ein Fußballer eingesetzt wird, haben die Rekrutierungsmethoden des FC Sevilla grundlegend verändert.
Zamora sagt: „Das ist die revolutionärste Technologie, die ich je im Fußball gesehen habe.“
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