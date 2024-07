Bilgi Birikim Sistemleri (BBS) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist einer der führenden IT-Systemintegratoren in der Türkei. Das Unternehmen verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Hardware, Software und Services und bietet Lösungen in einer Vielzahl von Bereichen wie Virtualisierung, Netzwerkinfrastruktur, Sicherheit, Wartung und mehr.