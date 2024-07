„IBM und die BBVA erörterten vor einiger Zeit Konzepte generativer KI. Wir haben beide sofort daran geglaubt, dieses Team gegründet und angefangen. Für uns bedeutet sie einen gewaltigen Unterschied. Abgesehen von der frühzeitigen Sensibilisierung schätzen wir sie, weil wir uns mit ihrer Hilfe auf die Zukunft vorbereiten können.



Unsere Arbeit mit generativer KI sorgt bei der BBVA für eine bemerkenswerte Transformation. In enger Zusammenarbeit mit IBM nutzen wir die Möglichkeiten fortschrittlicher Analysen, des maschinellen Lernens und jetzt auch der generativen künstlichen Intelligenz. Dieser Paradigmenwechsel hat unsere Herangehensweise an KI grundlegend verändert. Es ist nicht nur Plug & Play; es geht um kollaboratives Handwerk, die Feinabstimmung von Modellen und das Freisetzen von Potenzial in unserem Unternehmen. Die Partnerschaft mit IBM mit ihrer Expertise und unserer gemeinsamen Vision hat uns maßgeblich dabei geholfen, diesen transformativen Weg erfolgreich zu beschreiten. Und dann ist die Zusammenarbeit im Business-Team mit Leuten, die Models wirklich gut kennen, meiner Meinung nach sehr wichtig und scheint mir der Differenzierungsfaktor in unserer Zusammenarbeit zu sein.“



Ricardo Martín Manjón

Global Head of Data

BBVA