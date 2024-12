Saima Solutions ist ein Unternehmen, das sich auf technologische Lösungen auf der Grundlage von Künstlicher Intelligenz (KI) und analytischer Planung spezialisiert hat. Es konzentriert sich auf die Optimierung von Geschäftsprozessen zur Steigerung der Rentabilität mit Hilfe von KI-Tools, analytischer Planung, Business Intelligence und Robotic Process Automation (RPA). Als offizieller IBM-Partner in Spanien verfügt das Unternehmen über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Leitung und Implementierung von fortschrittlichen Analyseprojekten mit IBM Planning Analytics (TM1) und Cognos Analytics.



Saima Solutions hilft Unternehmen, ihre Leistung durch Business Analytics und Performance Management Projekte zu verbessern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs-, Support- und Schulungsleistungen in diesen Bereichen an. Der Ansatz des Unternehmens basiert auf der Anwendung intelligenter Datenanalysen, um Kosteneinsparungen zu ermöglichen und die Ergebnisse zu verbessern. Das Unternehmen wurde von CIO Review als IBM Partner of the Year ausgezeichnet.