Atruvia, Motor der IT der Genossenschaftsbanken, steigert mit IBM Turbonomic die Effizienz, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit.
Atruvia AG, der zentrale IT-Dienstleister für Genossenschaftsbanken in Deutschland, befindet sich auf dem Weg, sich vom traditionellen Rechenzentrumsbetreiber zu einem ganzheitlichen Digitalisierungspartner zu entwickeln. Das Unternehmen möchte innovative IT-Lösungen bereitstellen, die Banken dabei unterstützen, in einem sich rasant wandelnden Finanzumfeld erfolgreich zu sein.
Mit einer Vergangenheit, die stark von klassischen Betriebsprozessen innerhalb ihrer Rechenzentren geprägt ist, stand Atruvia vor der Herausforderung, die IT-Infrastruktur so weiterzuentwickeln, dass wachsende Anforderungen an Verfügbarkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit moderner Bankdienstleistungen erfüllt werden können.
Historisch gesehen waren ihre Optimierungsmaßnahmen manuell, reaktiv und auf einzelne Infrastrukturebenen beschränkt. Dieser fragmentierte Ansatz berücksichtigte weder den Gesamtkontext noch die Vernetztheit des gesamten IT-Ökosystems.
Um die Bankanforderungen von morgen zu unterstützen, strebte Atruvia den Aufbau einer modernen, automatisierten Hybrid-Cloud-Plattform an. Das Ziel war es, IT-Infrastruktur nicht mehr als Selbstzweck zu betrachten, sondern als Grundstein für sichere, nachhaltige und agile Bankservices.
Die Erreichung dieses Ziels erforderte einen integrierten, automatisierten Ansatz für das Ressourcenmanagement – einen, der Stabilität, Leistung und Kosteneffizienz sicherstellt und gleichzeitig die Resilienz verbessert. Um diese Herausforderung zu meistern, begann Atruvia eine umfassende Transformation ihrer IT-Infrastruktur.
Die Atruvia AG, begann seine Transformation mit einer grundlegenden Umstellung des Capacity Managements durch Einführung von IBM Turbonomic® – eine KI-gestützte Automatisierungslösung – ein, um manuelles, reaktives Ressourcenmanagement durch dynamische, intelligente Optimierung zu ersetzen.
Diese Automatisierungssoftware verschaffte Atruvia in Echtzeit Transparenz über das gesamte IT-Ökosystem – von Containern bis hin zu physischen Servern – und ermöglichte proaktive Entscheidungen, die eine optimale Anwendungsperformance sicherstellen. Wie ein Orchester, das durch einen Dirigenten in Einklang gebracht wird, orchestriert Turbonomic® die Ressourcen nahtlos für maximale Effizienz und Resilienz.
„Das Ressourcenmanagement läuft heute dynamisch und intelligent. Dadurch gewinnen wir nicht nur Stabilität, sondern auch Geschwindigkeit bei der Umsetzung neuer Anforderungen” erläutert Tobias Annegarn, Product Owner IT Platforms, Atruvia AG.
Atruvia erzielte nach der Einführung von Turbonomic erhebliche Fortschritte. Die Transformation führte zu messbaren und strategischen Ergebnissen. Innerhalb von 18 Monaten nahm das Unternehmen mehr als 1.000 physische Server außer Betrieb – eine Reduzierung der Hardwarelandschaft um 20 %, ohne die Stabilität oder Verfügbarkeit zu beeinträchtigen. Diese Konsolidierung senkte Betriebskosten, verringerte den Energieverbrauch und reduzierte CO₂-Emissionen – ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele von Atruvia.
Über Kosten- und Effizienzvorteile hinaus verbesserte sich auch die Resilienz deutlich. KI-gestützte Ressourcenoptimierung beseitigte Engpässe und trug dazu bei, die Geschäftskontinuität auch bei Spitzenlasten sicherzustellen. Anwendungs- und Plattformteams arbeiten nun auf einer gemeinsamen Datenanalysen zusammen, was Automatisierung und Entscheidungsprozesse beschleunigt.
Mit einer modernen, automatisierten Hybrid-Cloud-Plattform ermöglicht Atruvia den Banken, neue Services schneller, leistungsstärker und nachhaltiger bereitzustellen – und stärkt damit seine Rolle als strategischer Digitalisierungspartner für das genossenschaftliche Bankennetz in Deutschland.
Die Atruvia AG ist der zentrale IT-Dienstleister für Genossenschaftsbanken in Deutschland. Das Portfolio konzentriert sich auf speziell auf Banken zugeschnittene IT-Lösungen und Dienstleistungen, die vom Rechenzentrumsbetrieb bis hin zu Bankverfahren und App-Entwicklung reichen. Mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro und 5.500 Mitarbeitern ist Atruvia einer der größten IT-Dienstleister in Deutschland und betreut 91 Millionen Bankkonten, 155.000 Bankarbeitsplätze und verarbeitet 120 Milliarden Mainframe-Transaktionen.
IBM Turbonomic wurde für die Komplexität von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt und gibt IT-Teams das Vertrauen und die Kontrolle, um sicher zu arbeiten.
