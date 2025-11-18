Atruvia AG, der zentrale IT-Dienstleister für Genossenschaftsbanken in Deutschland, befindet sich auf dem Weg, sich vom traditionellen Rechenzentrumsbetreiber zu einem ganzheitlichen Digitalisierungspartner zu entwickeln. Das Unternehmen möchte innovative IT-Lösungen bereitstellen, die Banken dabei unterstützen, in einem sich rasant wandelnden Finanzumfeld erfolgreich zu sein.

Mit einer Vergangenheit, die stark von klassischen Betriebsprozessen innerhalb ihrer Rechenzentren geprägt ist, stand Atruvia vor der Herausforderung, die IT-Infrastruktur so weiterzuentwickeln, dass wachsende Anforderungen an Verfügbarkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit moderner Bankdienstleistungen erfüllt werden können.

Historisch gesehen waren ihre Optimierungsmaßnahmen manuell, reaktiv und auf einzelne Infrastrukturebenen beschränkt. Dieser fragmentierte Ansatz berücksichtigte weder den Gesamtkontext noch die Vernetztheit des gesamten IT-Ökosystems.

Um die Bankanforderungen von morgen zu unterstützen, strebte Atruvia den Aufbau einer modernen, automatisierten Hybrid-Cloud-Plattform an. Das Ziel war es, IT-Infrastruktur nicht mehr als Selbstzweck zu betrachten, sondern als Grundstein für sichere, nachhaltige und agile Bankservices.

Die Erreichung dieses Ziels erforderte einen integrierten, automatisierten Ansatz für das Ressourcenmanagement – einen, der Stabilität, Leistung und Kosteneffizienz sicherstellt und gleichzeitig die Resilienz verbessert. Um diese Herausforderung zu meistern, begann Atruvia eine umfassende Transformation ihrer IT-Infrastruktur.