Wie Ascendum Portugal in Zusammenarbeit mit IBM und Blue Chip mit IBM Power Virtual Server mehr Agilität erlangte
Ascendum Portugal agiert in einem hart umkämpften Markt für den Vertrieb von Equipment und Maschinen, wo Betriebssicherheit zwar unerlässlich, aber allein nicht mehr ausreichend ist. Mit der Expansion des Unternehmens und der Weiterentwicklung der Kundenerwartungen erkannte das Unternehmen die Notwendigkeit, das Wachstum mit größerer Agilität und Effizienz zu unterstützen.
Diese Entwicklung markierte eine neue Phase für das Unternehmen. Die Frage war nicht mehr nur, ob die Systeme zuverlässig seien, sondern ob Ascendum Portugal flexibel bleiben könne, ohne das bereits Funktionierende zu stören. Zuverlässigkeit war erreicht, Anpassungsfähigkeit war nun das Unterscheidungsmerkmal.
Um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, waren daher mehr als nur schrittweise Anpassungen erforderlich. Ascendum Portugal musste seine starke technologische Basis durch ein effizienteres und zukunftsorientiertes Betriebsmodell ergänzen. Interne Prozesse mussten erfasst, optimiert und zunehmend digitalisiert werden, während die Technologieplattform sowohl Stabilität als auch Innovation gewährleisten musste. Ohne eine klare Strategie zur Weiterentwicklung seiner Infrastruktur sah sich das Unternehmen dem Risiko höherer operativer Reibungsverluste, langsamerer Reaktionen auf Marktveränderungen und Einschränkungen des zukünftigen Wachstums ausgesetzt.
Die Herausforderung war eher strategischer als korrektiver Natur: wie man selektiv modernisiert, die Fähigkeit der Organisation stärkt, sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Stabilität als eine nicht verhandelbare Voraussetzung zu wahren. Hier kam IBM ins Spiel.
IBM® Power® ist seit mehr als zwei Jahrzehnten das Rückgrat des Kerngeschäfts des Unternehmens. Die Plattform wurde ursprünglich aufgrund ihrer Robustheit ausgewählt und ist dank ihrer Fähigkeit, sich an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen, weiterhin von zentraler Bedeutung.
Diese langjährige Beziehung prägte den Transformationsansatz des Unternehmens. Anstatt von einer bewährten Grundlage abzuweichen, entschied sich das Team dafür, darauf aufzubauen und das bereits Bewährte zu erweitern, um neue Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Kontinuität des Kernbetriebs zu gewährleisten.
Im Rahmen dieser Strategie wurde eine neue und strategisch bedeutende Geschäftseinheit auf IBM Cloud® übertragen, wodurch die bestehende IBM Power-Umgebung auf IBM Power Virtual Server erweitert wurde. Wie Pedro Menezes, Chief Information Officer bei Ascendum Portugal, erklärt: „IBM ist seit mehr als 20 Jahren ein fester Bestandteil unserer Technologie-Infrastruktur. Mit IBM Power Virtual Server können wir die Stabilität unserer Kernsysteme schützen und uns gleichzeitig weiterentwickeln, um zukünftigen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.“
Die Implementierung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Blue Chip Portugal, einem IBM Gold Partner. Durch die enge Zusammenarbeit vereinfachten die Teams das Infrastrukturmanagement, optimierten die Wartung und reduzierten die betriebliche Komplexität, wodurch eine stärker integrierte und einfacher zu verwaltende Hybridumgebung ermöglicht wurde.
Durch die Kombination der Stabilität von IBM Power Virtual Server mit der Skalierbarkeit und den Funktionen der IBM Cloud etablierte das Unternehmen eine anpassungsfähigere technologische Grundlage. Diese Umstellung hat die Art und Weise verändert, wie die Abläufe gesteuert werden und wie sich Ascendum Portugal auf die Zukunft vorbereitet.
Über die finanziellen Aspekte hinaus veränderte die Transformation auch den täglichen Geschäftsbetrieb. Die Infrastruktur-Wartung wurde durch die Partnerschaft mit Blue Chip Portugal leichter zu verwalten, die Systemzuverlässigkeit verbesserte sich, und das Unternehmen erhielt mehr Transparenz und Kontrolle über seine Geschäftswelt. Wie Cláudia Vieira, Sales Specialist bei Blue Chip Portugal, zusammenfasst: „Unser Fokus mit Ascendum Portugal lag darauf, die Technologie-Geschäftswelt zu vereinfachen und gleichzeitig eine starke Governance, Resilienz und eine einfache Verwaltung zu gewährleisten. Dieses Projekt zeigt, wie enge Zusammenarbeit und IBM Technologie langfristigen Geschäftswert schaffen können.“
Heute agiert Ascendum Portugal mit größerem Vertrauen in sein technologisches Umfeld. Das Unternehmen ist besser positioniert, um zu skalieren, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, wodurch seine Wettbewerbsposition in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld gestärkt wird.
Ascendum Portugal ist Teil einer globalen Unternehmensgruppe, die Vertriebs- und Serviceleistungen für Industrieanlagen und Maschinen erbringt. Das Unternehmen ist bekannt für seine operative Disziplin, technische Expertise und langfristige Partnerschaften mit Kunden aus verschiedenen Branchen.
Bluechip Portugal ist ein IBM Gold Partner und bietet Infrastruktur-, Cloud- und Sicherheitsdienstleistungen für Unternehmen an, die entscheidende IT-Umgebungen betreiben. Mit einem starken Fokus auf personalisierte Unterstützung hilft das Unternehmen Unternehmen dabei, ihre Technologieabläufe zu vereinfachen, die IT effektiver zu verwalten und ihre digitalen Assets zu schützen, indem es technische Lösungen an den Geschäftszielen und Budgetvorgaben ausrichtet.
IBM Power Virtual Server unterstützt Unternehmen, die kritische Workloads ausführen, die Stabilität, Kontrolle und betriebliche Kontinuität erfordern. Es bietet eine flexible Grundlage, um sich ändernde Geschäftsanforderungen zu unterstützen und gleichzeitig die Eigenschaften zu erhalten, die Unternehmen brauchen, um ihre Kernsysteme zuverlässig zu betreiben.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.