Ascendum Portugal agiert in einem hart umkämpften Markt für den Vertrieb von Equipment und Maschinen, wo Betriebssicherheit zwar unerlässlich, aber allein nicht mehr ausreichend ist. Mit der Expansion des Unternehmens und der Weiterentwicklung der Kundenerwartungen erkannte das Unternehmen die Notwendigkeit, das Wachstum mit größerer Agilität und Effizienz zu unterstützen.

Diese Entwicklung markierte eine neue Phase für das Unternehmen. Die Frage war nicht mehr nur, ob die Systeme zuverlässig seien, sondern ob Ascendum Portugal flexibel bleiben könne, ohne das bereits Funktionierende zu stören. Zuverlässigkeit war erreicht, Anpassungsfähigkeit war nun das Unterscheidungsmerkmal.

Um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, waren daher mehr als nur schrittweise Anpassungen erforderlich. Ascendum Portugal musste seine starke technologische Basis durch ein effizienteres und zukunftsorientiertes Betriebsmodell ergänzen. Interne Prozesse mussten erfasst, optimiert und zunehmend digitalisiert werden, während die Technologieplattform sowohl Stabilität als auch Innovation gewährleisten musste. Ohne eine klare Strategie zur Weiterentwicklung seiner Infrastruktur sah sich das Unternehmen dem Risiko höherer operativer Reibungsverluste, langsamerer Reaktionen auf Marktveränderungen und Einschränkungen des zukünftigen Wachstums ausgesetzt.

Die Herausforderung war eher strategischer als korrektiver Natur: wie man selektiv modernisiert, die Fähigkeit der Organisation stärkt, sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Stabilität als eine nicht verhandelbare Voraussetzung zu wahren. Hier kam IBM ins Spiel.