Arizona DCS sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, die Ergebnisse von Anschuldigungen aus der Vergangenheit in seinem zentralen Register, einer Datenbank mit Berichten über Vernachlässigung und Missbrauch von Kindern, einzuordnen. Das aktuelle System beruhte auf der manuellen Verarbeitung von Klartext, was es schwierig machte, die riesigen Datenmengen effizient zu verwalten und zu analysieren. Die manuelle Einordnung führte zu Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung und die fehlende Untereinordnung erschwerte die Ermittlung spezifischer Anschuldigungen und der entsprechenden Schweregrade. Die Einführung von Änderungen in den Definitionen der Untereinordnung durch Gesetze, Gerichtsverfahren, Richtlinien und Verfahren hat die gesamte Einordnung weiter erschwert.

In Phase 1 der Transformation konzentrierte sich das Team aus Mitarbeitern von Arizona DCS und IBM auf eine verbesserte und effiziente Einordnung unter Verwendung der OpenAI-Funktionen von Microsoft, um ein System zur Einordnung von Anschuldigungen in vier Kategorien zu entwickeln.

In Phase 2 arbeitete das Team an der Verbesserung der Einordnung mithilfe von Microsoft Azure OpenAI-Tools, um Unterkategorien für eingeordnete Anschuldigungen auf der Grundlage von Erzählungen und der Definitionen von Untereinordnungen zu generieren. Dieser Erfolg trug dazu bei, die Kategorisierungsfunktionen von Arizona DCS zu verbessern, um sie besser an die Schwere von Straftaten anzupassen. Darüber hinaus trägt diese Automatisierung dazu bei, die menschliche Entscheidungsfindung bei DCS zu unterstützen.

Arizona DCS profitiert in vielerlei Hinsicht von der Klassifizierung und Kategorisierung im zentralen Register: