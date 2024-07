Abou Ghaly Motors (AGM) ist in Ägypten ein Vorreiter mit integrierten Mobilitätslösungen für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen repräsentiert viele der bekanntesten Automarken der Welt, darunter Mercedes-Benz, Chrysler, Alfa Romeo und Jeep. Außerdem betreibt es Limousinenservices, Autovermietungen und ein Schmiermittelgeschäft und entwickelt und vertreibt Technologielösungen über Magints, ein eigenständiges Geschäft.

AGM unterstützt die Automobilhersteller mit einem „Triple-S“-Geschäftsmodell, das Verkauf, Kundendienst und Ersatzteile („Sales“, „After-Sales Services“ und „Spare Parts“) über Ausstellungsräume, Servicezentren und Geschäfte in ganz Ägypten anbietet. Genauso wichtig ist die digitale Präsenz von AGM, die dazu beiträgt, dass die Kunden jederzeit und überall von einem personalisierten und bequemen Service profitieren.

So können Besucher der Website von AGM zum Beispiel einen modernen Showroom besuchen, in dem sie ausführliche Informationen lesen oder Automodelle in einer 360-Grad-Ansicht erleben und miteinander vergleichen können. Sie können auch eine Probefahrt anfragen, und ein Verkäufer wird sich persönlich mit ihnen in Verbindung setzen, um den Termin zu vereinbaren. Autobesitzer können auch online einen Reparaturtermin vereinbaren oder eine professionelle, KI-unterstützte Bewertung ihres Fahrzeugs erhalten. Diese Dienstleistungen verschaffen AGM einen größeren Wettbewerbsvorteil in einem überfüllten Markt.

„Ein Verbraucher findet in Ägypten zahlreiche Autohändler oder Anbieter, die die gleichen Autos verkaufen. Der Vorteil liegt also nicht in der Art der Produkte, die AGM anbietet, oder darin, wie schick unsere Ausstellungsräume sind, sondern in der Art der Erfahrung, die wir den Verbrauchern bieten. Was zeichnet AGM also aus und macht das Unternehmen zum Trendsetter? Es sind unsere digitalen Dienstleistungen, die ein solides, hochmodernes technologisches Rückgrat erfordern“, erklärt Khaled Maddah, Innovation and Technology Director bei AGM und Managing Director bei Magints.

Vor einigen Jahren setzte AGM die Software SAP® ERP Central Component (ECC) für kritische Geschäftsfunktionen und eine SAP Cloud for Customer-Lösung zur Verwaltung von CRM-basierten Vertriebs-, Service- und Marketingverfahren ein. Die SAP-Lösungen liefen auf einer speziellen IBM Infrastruktur in einem Rechenzentrum am Hauptsitz des Unternehmens in Kairo.

„Die Entscheidung, SAP-Software einzuführen und sich auf ein langes Projekt einzulassen, war eine kritische Entscheidung, aber wir haben die Herausforderung angenommen und waren erfolgreich“, sagt Maddah. „Unsere SAP-Lösungen mussten von der Hardware her gut unterstützt werden, und deshalb haben wir uns damals für IBM entschieden. Das verschaffte uns einen Vorteil und unterstützte uns lange Zeit.“

