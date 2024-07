Für Unternehmen in der Branche der schnelldrehenden Konsumgüter waren schlanke Abläufe noch nie so wichtig für den Erfolg wie heute. Da die unsichere Weltwirtschaft weiterhin Druck auf die Verbraucherausgaben im Einzelhandel ausübt, müssen Unternehmen kontinuierlich neue Möglichkeiten zur Steigerung der betrieblichen Effizienz identifizieren und umsetzen, um ihre Gewinnmargen zu schützen.



The Kraft Heinz Company, einer der weltweit führenden Hersteller von Lebensmitteln und Getränken, wollte diese Herausforderung direkt angehen und die Lieferkette für seine Marken in Nordamerika optimieren. Dieses weitreichende Programm sollte die digitale Transformation vieler Geschäftsprozesse ermöglichen und die Datenströme im gesamten Unternehmen für mehr Effizienz und fortschrittliche Analysen integrieren.



Rowie Torres, Head – Global SAP Center of Excellence bei The Kraft Heinz Company, erklärt dazu: „Die Verwaltung einer so großen Lieferkette wie die von Kraft ist ein komplexer Prozess, der genaue, zeitnahe Daten zu Absatzprognosen, Produktionsplänen, Logistik und mehr erfordert. Die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen ist unerlässlich, denn nur so können wir die optimale Menge jedes unserer Produkte herstellen und sie zum besten Zeitpunkt an den Einzelhandel liefern, um auf die Nachfrage der Verbraucher zu reagieren.“



„In den letzten Jahren ist das Volumen der von uns erfassten Lieferkettendaten rasant gewachsen. Wir wussten, dass unsere Entscheidungsträger durch die Einbeziehung dieser zusätzlichen Daten in unseren Berichtsprozess besser in der Lage sein würden, wertvolle Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz aufzudecken. Aber die Erstellung detaillierter Berichte stellte uns vor große technische Herausforderungen.“



Wie viele führende Unternehmen in der Konsumgüterbranche verlässt sich The Kraft Heinz Company auf eine Reihe integrierter SAP-Anwendungen, um seine Geschäftsprozesse von Anfang bis Ende zu steuern.



Rowie Torres fährt fort: „Seit vielen Jahren verwenden wir SAP Business Warehouse-Software, um unsere Geschäftsanalyseprozesse zu unterstützen. Das wachsende Datenvolumen und der steigende Bedarf an Analysen führten jedoch dazu, dass unsere nächtlichen Batch-Prozesse das strenge 12-Stunden-Fenster fast überschritten. Außerdem war es aufgrund der Komplexität unseres Datenmodells ein zeitaufwändiger Prozess, neue Berichte zu erstellen, der bis zu sechs Monate in Anspruch nehmen konnte. Wir suchten nach einer Möglichkeit, die Leistung unserer SAP Business Warehouse-Plattform zu steigern, um dem Unternehmen häufigere und detailliertere Berichte zur Verfügung zu stellen.“