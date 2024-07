Bei IBM nutzt du Technologien, um etwas zu bewegen. Erfahre, an welchen Projekten unsere Mitarbeitenden zurzeit arbeiten.

10 Wege, um agil zu werden

Wir teilen, was wir durch die Zusammenarbeit an agilen Projekten gelernt haben. Darunter ist auch, was schiefgehen könnte, sowie Tipps, um deine Projekte erfolgreich zu machen.