Speichersysteme für die digitale Welt

Unsere offene und tolerante Kultur ermöglicht es uns, so zu sein, wie wir wirklich sind. Getreu dem Leitspruch: Bring yourself to work. Die individuellen Stärken kann man in dem hohen Freiheitsgrad, der einem im Ausüben der eigenen Tätigkeit geboten wird, super einbringen! Zudem ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei uns nicht nur eine leere Floskel, sondern Realität! Ich bin nicht nur vollzeitarbeitende Mama, sondern auch Managerin eines großartigen technischen Vertriebsteams im Bereiche Storage Software Solutions. Ich bin mehr als stolz, dass ich somit als Vorbild für viele andere Frauen, Mütter und unsere Kinder, den Gestaltern und Entscheidern von morgen, fungieren darf!