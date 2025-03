SAP Consulting bei IBM aus der Sicht unserer Führungskräfte

Die Zukunft von Business Applikationen liegt in der Cloud. Das hat SAP erkannt und mit dem Schritt hin zur Cloud Company einen entscheidenden Meilenstein gesetzt – nicht nur für sich, sondern auch für all die Unternehmen, deren betriebliche Kernabläufe in SAP abgebildet sind. Unsere Aufgabe im SAP Consulting ist es nun, die ERP-Systeme der On-Premise-Kunden sicher in die Cloud zu migrieren und um innovative Anwendungen zu ergänzen.

Der Wechsel in die Cloud schafft die Voraussetzungen für Innovationen und Resilienz. So können Unternehmen mit cloud-basierten Lösungen viel schneller auf Marktveränderungen und neue Anforderungen reagieren und Potenziale effizienter heben. Sie profitieren beispielsweise von den Möglichkeiten, Künstliche Intelligenz für SAP-Anwendungen zu nutzen. In diesem Bereich haben wir in den vergangenen Jahren, besonders aber mit dem Durchbruch von GenAI, eine rasante Entwicklung gesehen.