Praktikum bei IBM Technology: Starte dort, wo Innovation entsteht

Du möchtest Theorie in echte Praxis verwandeln und schon während deines Studiums an Technologien arbeiten, die unsere Zukunft prägen? Dann entdecke dein Praktikum in der Technology Unit von IBM.
Vom ersten Tag an arbeitest du gemeinsam mit erfahrenen Expert*innen an realen Projekten und erhältst Einblicke in innovative Themenfelder wie Cloud, Künstliche Intelligenz, Data Science, Cybersecurity, Quantencomputing oder Softwareentwicklung. Dabei lernst du modernste Technologien und Tools kennen und wendest dein Wissen direkt in der Praxis an.
Unsere Praktika dauern in der Regel zwischen drei und sechs Monaten und umfassen eine 38-Stunden-Woche. Wir bieten sowohl freiwillige Praktika als auch Pflichtpraktika an. Voraussetzung ist eine aktuelle Immatrikulation an einer Hochschule in Deutschland. Der Einsatz erfolgt an einer unserer Metro-Lokationen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt oder München – nicht zu vergessen unseren neuen Technology-Campus in Ehningen.
Es gilt, Kundentermine vorzubereiten, sich in neue Themen einzuarbeiten, E-Mails zu sichten und zu priorisieren. Hinzu kommen zahlreiche Abstimmungs-Calls sowie Kundenveranstaltungen und vieles, vieles mehr. Natürlich bleibt auch Zeit für den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.
In unserem internationalen Arbeitsumfeld knüpfst du wertvolle Kontakte, arbeitest über Länder- und Fachgrenzen hinweg mit verschiedenen Teams zusammen und gewinnst Erfahrungen, die dich nachhaltig weiterbringen.
Du übernimmst Verantwortung, bringst deine Ideen aktiv ein und leistest einen sichtbaren Beitrag zum Erfolg unserer Projekte. Gleichzeitig unterstützen wir dich dabei, fachlich und persönlich zu wachsen, mit gezielten Trainings, Mentoring und engem Austausch im Team.
Wir empfehlen dir, die vielfältigen Möglichkeiten bewusst zu nutzen, um herauszufinden, was dir wirklich liegt, wo deine Stärken am besten zur Geltung kommen und welche Themen dich langfristig begeistern. Gleichzeitig bietet der Alltag im Team zahlreiche Gelegenheiten, ein starkes Netzwerk aufzubauen – intern wie extern – und wertvolle Kontakte zu knüpfen, die dich auf deinem weiteren Weg begleiten.
Gestalte mit uns die digitale Transformation unserer Kund*innen und lege den Grundstein für deine berufliche Zukunft bei IBM: