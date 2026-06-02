Praktikum bei IBM Technology: Starte dort, wo Innovation entsteht

Es gilt, Kundentermine vorzubereiten, sich in neue Themen einzuarbeiten, E-Mails zu sichten und zu priorisieren. Hinzu kommen zahlreiche Abstimmungs-Calls sowie Kundenveranstaltungen und vieles, vieles mehr. Natürlich bleibt auch Zeit für den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.

In unserem internationalen Arbeitsumfeld knüpfst du wertvolle Kontakte, arbeitest über Länder- und Fachgrenzen hinweg mit verschiedenen Teams zusammen und gewinnst Erfahrungen, die dich nachhaltig weiterbringen.

Du übernimmst Verantwortung, bringst deine Ideen aktiv ein und leistest einen sichtbaren Beitrag zum Erfolg unserer Projekte. Gleichzeitig unterstützen wir dich dabei, fachlich und persönlich zu wachsen, mit gezielten Trainings, Mentoring und engem Austausch im Team.



Wir empfehlen dir, die vielfältigen Möglichkeiten bewusst zu nutzen, um herauszufinden, was dir wirklich liegt, wo deine Stärken am besten zur Geltung kommen und welche Themen dich langfristig begeistern. Gleichzeitig bietet der Alltag im Team zahlreiche Gelegenheiten, ein starkes Netzwerk aufzubauen – intern wie extern – und wertvolle Kontakte zu knüpfen, die dich auf deinem weiteren Weg begleiten.