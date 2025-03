Master@IBM – Kombiniere wertvolle Berufserfahrung mit deinem Studium

Jana studiert im Modell Master@IBM work&study. Dabei liegen die Wochenarbeitsstunden bei durchschnittlich 28 Stunden; das Studium findet berufsbegleitend statt und sie wird dafür 10 Stunden pro Woche freigestellt.

Jana studiert “Information Systems Engineering and Management” an der HECTOR School of Engineering and Management (KIT). Sie erhält eine feste monatliche Vergütung und ihre Studiengebühren und Semesterbeiträge sowie die Reisekosten zur Hochschule werden erstattet. Als Master@IBM arbeitet sie in Teilzeit, ist aber vollintegriert in einem unserer Teams, hat eigene Aufgaben und trägt Verantwortung. So kann sie während des Studiums ihr Wissen in der Praxis anwenden und früh wertvolle Kontakte in einem der größten globalen Technologie-Unternehmen knüpfen.

Während des Bachelor-Studiums hat Jana ihre Leidenschaft für Quantum Computing entdeckt und vertieft nun ihr Wissen bei IBM Research & Development. Dies ist aber nur einer der Schwerpunkte, die wir bieten. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit zahlreichen weiteren Themen im Bereich Künstliche Intelligenz, Security, Cloud, Blockchain und vielem mehr. Passend dazu ist das Angebot an möglichen Masterstudiengängen riesig und reicht von A wie “Applied Data Science” über “Information Systems Engineering and Management” sowie “Strategic Sales Management” bis hin zu W wie “Wirtschaftsinformatik und IT Management”.