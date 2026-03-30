Entdecke deine Karriere in der sich wandelnden Welt der Verteidigungstechnologie

Die Verteidigungswelt verändert sich gerade massiv. Was früher vor allem aus physischen Systemen bestand, basiert heute immer mehr auf sicheren IT‑Infrastrukturen, datengetriebenen Entscheidungen und intelligenten digitalen Lösungen. Wenn du den nächsten Schritt in deiner Karriere gehen willst, kannst du bei uns direkt etwas für die nationale Sicherheit und die Modernisierung kritischer Systeme bewirken.

Um einen klaren Eindruck zu bekommen, welche Profile wir suchen, findest du bei uns konkrete Beispiele für Rollen und Stellenausschreibungen, die auch für die Bundeswehr klar verständlich sind.

Software Defined Defense (SDD) bildet die Grundlage einer modernen digitalen Verteidigungslandschaft. IBM Defense spielt eine zentrale Rolle in der praktischen Umsetzung dieser Architektur. SDD als Konzept und IBM als einer der wesentlichen Treiber der Implementierung bringen technologische Expertise und operatives Verständnis zusammen – und genau deshalb suchen wir engagierte Menschen wie dich. Egal, ob du aus einem technischen oder einem völlig anderen Bereich kommst.