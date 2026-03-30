Entdecke deine Karriere in der sich wandelnden Welt der Verteidigungstechnologie

Die Verteidigungswelt verändert sich gerade massiv. Was früher vor allem aus physischen Systemen bestand, basiert heute immer mehr auf sicheren IT‑Infrastrukturen, datengetriebenen Entscheidungen und intelligenten digitalen Lösungen. Wenn du den nächsten Schritt in deiner Karriere gehen willst, kannst du bei uns direkt etwas für die nationale Sicherheit und die Modernisierung kritischer Systeme bewirken.
Um einen klaren Eindruck zu bekommen, welche Profile wir suchen, findest du bei uns konkrete Beispiele für Rollen und Stellenausschreibungen, die auch für die Bundeswehr klar verständlich sind.
Software Defined Defense (SDD) bildet die Grundlage einer modernen digitalen Verteidigungslandschaft. IBM Defense spielt eine zentrale Rolle in der praktischen Umsetzung dieser Architektur. SDD als Konzept und IBM als einer der wesentlichen Treiber der Implementierung bringen technologische Expertise und operatives Verständnis zusammen – und genau deshalb suchen wir engagierte Menschen wie dich. Egal, ob du aus einem technischen oder einem völlig anderen Bereich kommst.
Eine militärische Laufbahn gibt dir praktische Einsichten, die für die Entwicklung wirklich einsatznaher und funktionaler Technologien Gold wert sind. Ob du Führungsverantwortung hattest, im Einsatz warst oder operative Abläufe unterstützt hast – deine Erfahrung ist eine starke Basis für die digitale Weiterentwicklung der Verteidigung.
Du hast erlebt, wo Fähigkeiten fehlen – bring deine Expertise ein, um diese Lücken zu schließen und gleichzeitig die digitale Transformation der Bundeswehr voranzutreiben.
Technisches Know‑how kannst du dir Schritt für Schritt aneignen. Viele Positionen sind bewusst auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gedacht. Du bringst deine militärische Expertise mit und kombinierst sie mit neuen Fähigkeiten in Cybersecurity, Cloud‑Technologien, Künstlicher Intelligenz oder sicheren IT‑Systemen.
Zukünftige Verteidigungstechnologie ist digital – und Digitalisierung bedeutet weit mehr als das Übertragen analoger Prozesse auf Tablets oder Smartphones.
Die Digitalisierung der Verteidigung braucht ganz unterschiedliche Kompetenzen. Neben Code sind vor allem strategisches Denken, Prozessverständnis und die Fähigkeit gefragt, echte Nutzeranforderungen in passende technologische Lösungen umzuwandeln.
Wir brauchen explizit Expertise aus der Truppe, um die realen Herausforderungen zu lösen, die du selbst erlebt hast.
Das sind einige der zentralen Themenfelder:
Grundlage für bessere Entscheidungen durch robuste Datenqualität, Governance und interoperable Systeme
Architektur, Umsetzung und Transformation für die Digitalisierung der Bundeswehr
Datengetriebene Lösungen für bessere Entscheidungen, mit und ohne KI
Schutz sensibler Daten und kritischer, mission‑relevanter Systeme
Gestaltung und Weiterentwicklung fähigkeitsorientierter Prozesse und ERP‑Landschaften
Moderne, datenbasierte Lagebilder mit Fokus auf Interoperabilität und intelligenten Systemen
Aufbau sicherer IT‑Landschaften und Integration moderner Plattformen
Quantum Computing und andere Zukunftstechnologien für langfristige Verteidigungsfähigkeiten
Dieses Umfeld bietet spannende Herausforderungen, wenn du analytisch denkst, proaktiv handelst und gerne Verantwortung übernimmst.
Leitung sicherheitsfördernder Projekte, die die digitale Weiterentwicklung der Bundeswehr unterstützen, sowie Abstimmung mit Behörden und Partnern
Analyse von Prozessen, Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen und Begleitung der digitalen Transformation – mit Schwerpunkt auf deiner fachlichen Expertise aus der Truppe
Design moderner, sicherer Systemlandschaften und Integration neuer Technologien
Arbeit mit großen Datenmengen, Vorbereitung von Entscheidungen und Entwicklung KI‑gestützter Modelle
Aufbau sicherer Pipelines, Automatisierung von Security‑Checks und Verankerung von Sicherheitsstandards im gesamten Entwicklungsprozess
In all diesen Rollen leistest du einen echten Beitrag zur Weiterentwicklung digitaler Verteidigungssysteme.
Teil der Teams sind oft ehemalige Soldatinnen und Soldaten wie auch technische Spezialisten und strategisch denkende Expertinnen und Experten. Diese Mischung schafft ein Arbeitsumfeld, in dem Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen selbstverständlich sind.
Flexible Arbeitsmodelle, gezielte Weiterbildungen, Coaching, Zugang zu modernen Lernplattformen und weitere Benefits unterstützen dich dabei, dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.