Die Zukunft gemeinsam gestalten bei IBM Consulting

Bei IBM Consulting entstehen Karrieren an der Schnittstelle von Strategie, Technologie und Operations – mit einem klaren Fokus auf Lernen, Zusammenarbeit und langfristige Wirkung.
Während sich Unternehmen branchenübergreifend weiter transformieren, wächst IBM Consulting in der gesamten DACH‑Region. Wir bündeln vielfältige Expertise in einer Consulting‑Organisation und bieten dir die Möglichkeit, deine Fähigkeiten zu vertiefen, neue Themenfelder zu erschließen und gemeinsam mit einer starken Community zu wachsen.
Was viele Professionals heute schätzen, ist fest in unserer Arbeitsweise verankert: kontinuierliches Lernen und Weiterentwicklung, unterstützende Teams in starken lokalen und globalen Communities, strukturiertes Onboarding mit Mentoring‑ und Buddy‑Programmen, aktive lokale Netzwerke sowie flexible Arbeitsmodelle. Gleichzeitig sammelst du vielfältige Erfahrungen über Branchen hinweg, baust Fähigkeiten in unterschiedlichen Technologien und Methoden aus und trägst zu messbaren Ergebnissen für unsere Kunden bei – während du dich gemeinsam mit IBM Consulting weiterentwickelst.
IBM Consulting ist in sechs Service Lines organisiert – jede mit einem klaren Fokus, aber eng miteinander verbunden. Dieses Modell ermöglicht es dir, tiefe Expertise aufzubauen und gleichzeitig interdisziplinär über Technologien, Themen und Branchen hinweg zusammenzuarbeiten.
Business Applications verbindet Business‑Strategie mit den Plattformen, die Organisationen im Alltag antreiben. Teams arbeiten mit Technologien wie SAP, Oracle, Salesforce, Workday, Adobe und ServiceNow und unterstützen Kunden dabei, ihre Anwendungslandschaften zu modernisieren, zu integrieren und weiterzuentwickeln – in enger Zusammenarbeit mit starken Ecosystem‑Partnern.
Hybrid Cloud & Data bildet das technologische Fundament moderner Transformationen. Mit spezialisierten Practices für AI, Data, AWS, Microsoft, IBM Technology und Red Hat realisieren Teams Cloud‑Modernisierung, Datenplattformen, AI & Analytics, Application Migration sowie Digital Product Engineering – stets mit Blick auf Enterprise‑ und Branchenanforderungen, gleichzeitig mit tiefer technischer Expertise.
Application Operations stellt sicher, dass geschäftskritische Systeme sicher, stabil und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Die Kompetenzen reichen von DevSecOps und IT‑Automatisierung über Platform Engineering bis hin zu SAP‑ und Oracle‑Application‑Services, Quality Engineering und ganzheitlichem Application Lifecycle Management.
Bei IBM Consulting ist Cybersecurity tief in unsere Projekte und Arbeitsweise integriert. Du arbeitest in interdisziplinären Teams an Themen wie Cyber Strategy & Risk, CyberDefend, Threat Management, Security Operations und Secure‑by‑Design. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, ihre Cloud‑, Daten‑ und Applikationslandschaften nachhaltig abzusichern und widerstandsfähig zu machen – in einem Umfeld, das von starkem Wachstum, technologischer Innovation und echten Gestaltungsmöglichkeiten geprägt ist.
Strategy & Transformation vereint Prozess‑, Design‑ und Advisory‑Kompetenzen, um ganzheitliche Transformationen zu begleiten. Teams arbeiten eng mit dem Top‑Management an Enterprise‑Strategien, Experience Design, Finance‑ und Supply‑Chain‑Transformationen, Sales‑ und Commerce‑Transformationen sowie KI‑gestützter Geschäftsentwicklung – und schaffen so nachhaltige Wirkung im großen Maßstab.
Business Operations konzentriert sich darauf, wie Organisationen arbeiten – und wie sie es besser können. Von Customer Operations über Finance & Procurement bis hin zu Talent Operations und branchenspezifischen Betriebsmodellen helfen Teams Kunden, smarter zu skalieren – mithilfe intelligenter Workflows, Automatisierung und datengetriebener Operations.
Falls ein Wechsel für dich gerade nicht der richtige Schritt ist, bleib gern mit uns in Kontakt — über unser Talent Network und Job Alerts, um über zukünftige Möglichkeiten informiert zu bleiben.