Die Zukunft gemeinsam gestalten bei IBM Consulting

Bei IBM Consulting entstehen Karrieren an der Schnittstelle von Strategie, Technologie und Operations – mit einem klaren Fokus auf Lernen, Zusammenarbeit und langfristige Wirkung.

Während sich Unternehmen branchenübergreifend weiter transformieren, wächst IBM Consulting in der gesamten DACH‑Region. Wir bündeln vielfältige Expertise in einer Consulting‑Organisation und bieten dir die Möglichkeit, deine Fähigkeiten zu vertiefen, neue Themenfelder zu erschließen und gemeinsam mit einer starken Community zu wachsen.