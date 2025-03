Customer Success – ein Karrierepfad der Zukunft

Unsere Customer Success Organisation besteht im Kern aus Business Developern, Architekten, Projekt Managern und IT-Spezialisten, die über umfassende Industrie- und Fachkenntnisse verfügen, bspw. in den Bereichen Data Science, Künstliche Intelligenz, Automation, Security und Hybrid Cloud. Als hochdiverser und inklusiver Bereich mit unterschiedlichen Hintergründen, Leveln an Erfahrung und Expertise. Ganz nach unserem Motto „one face to the customer, a community to deliver“ arbeiten wir eng im Team zusammen und unterstützen uns bei den verschiedenen Aufgaben gegenseitig. Was uns dabei alle vereint, ist eine technische Expertise und die unbändige Begeisterung, gemeinsam für und mit unseren Kunden Innovationen zu schaffen.