Karriereentscheidung SAP Consultant – 3 Perspektiven von unseren IBMerinnen

Als globale, innovative und dynamische Unternehmensberatung begeistert IBM Consulting nicht nur Kunden, sondern auch die eigenen Mitarbeitenden. Mit tiefgreifendem Fachwissen in vielen Branchen bieten wir Strategie-, Erfahrungs-, Technologie- und Service-Dienstleistungen für viele der innovativsten und wertvollsten Unternehmen der Welt. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden beschleunigen wir gemeinsam nachhaltige Veränderungen und führen bahnbrechende Innovationen ein, die ganze Geschäftsmodelle revolutionieren.

Aus welchen Gründen sollte man eine Karriere als SAP Consultant wählen? Welche Möglichkeiten gibt es bei IBM Consulting, um einen neuen Skillset zu erwerben, die eigene Karriere voranzutreiben und gleichzeitig einen bedeutenden Einfluss auf die Welt auszuüben?

Wir haben uns mit drei unserer erfahrenen SAP Beraterinnen in Deutschland zusammengesetzt, um besser zu verstehen, was sie tagtäglich tun und was sie an ihrer Arbeit bei IBM am meisten schätzen.