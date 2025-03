Ausbildung und Lehre bei IBM – Dein Karrierestart!

In der Schweiz bieten wir eine breite, vierjährige Grundausbildung mit Rotation im Jahres-Rhythmus durch verschiedene Geschäftsbereiche und Abteilungen an. Im Lehrberuf Informatiker_in lernst du alle wesentlichen Komponenten einer typischen IT Infrastruktur kennen, kannst dich aber auch ins Gebiet der Programmierung bewegen, an Projekten mit künstlicher Intelligenz mitarbeiten oder dich zur IT Security Fachperson ausbilden lassen. Die theoretischen Ausbildung wird an den BBW Berufsbildungsschule Winterthur oder an der TBZ Technische Berufsschule Zürich stattfinden.