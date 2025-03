3 Gründe, warum Studierende sich für den Bachelor@IBM entscheiden

Während der Bachelorzeit werden an der DHBW Projektarbeiten als Vorbereitung auf die eigene Bachelorthesis geschrieben. Lebenslanges Lernen wird bei uns großgeschrieben. Dafür bietet IBM zahlreiche Lernangebote auf einer riesigen Lern-Plattform sowie Möglichkeiten, Zertifizierungen zu erlangen.

Wir vom Team Bachelor- and Master-Talents@IBM begleiten die Studierenden während der gesamten Studienzeit, so dass sie neben ihrer Führungskraft immer einen weiteren Ansprechpartner an ihrer Seite haben. Wir stehen mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in engem Kontakt sowie mit den verschiedenen Abteilungen der IBM, so dass wir den Studierenden mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Zum Ende der ereignisreichen Zeit schauen wir gemeinsam mit den Bachelor-Studierenden, wie es bei der IBM weitergehen könnte. Haben sie einen Bereich bei der IBM gefunden, in dem sie als „early professional“ in den Beruf starten möchten oder würden sie gerne ein bestimmtes Thema als Master im Master@IBM Studium vertiefen? IBM bietet neben dem Bachelor@IBM auch den Master@IBM berufsbegleitend dual oder studienbegleitend für Vollzeitstudierende an. Auch hier gibt es ein festes Gehalt, Urlaubstage, die Übernahme der Studiengebühren bzw. Semesterbeiträge sowie der Reisekosten zur Hochschule u.v.m. Ein Programm in diesem Format bieten nur wenige Unternehmen, daher gebt diesen Tipp gerne weiter und erzählt davon in euren Netzwerken.