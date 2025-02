Die Zuordnung des watsonx-Produktportfolios zum RAG-Muster ist im obigen Diagramm dargestellt.

watsonx Discovery implementiert die Vorverarbeitung, die Generierung von Einbettungen und die Funktionen zum Speichern und Abrufen der Relevanz des Musters. Für bestimmte Arten von Lösungen kann watsonx Discovery auch als generative Front-End-KI-Anwendung für Benutzer verwendet werden. watsonx Discovery ersetzt nicht nur eine Vektordatenbank, sondern bietet auch sofort einsetzbare NLP-Anreicherungen wie Entity-Extraktion, Sentiment-Analyse, Emotionsanalyse, Schlüsselwort-Extraktion, Kategorie-Klassifizierung, Concept Tagging und andere.

Für Chat-Lösungen bietet watsonx Assistant die Benutzeroberfläche und auch Dialogfunktionen wie das Erinnern an das Thema früherer Anfragen. Wenn ein Benutzer beispielsweise fragt: „Erzähle mir etwas über den Toast-o-matic“ und dann „Wie viel kostet er?“, weiß der watsonx Assistant, dass sich „er“ in der letzten Anfrage auf den Toaster in der ersten Anfrage bezieht.

Schließlich bietet watsonx.ai eine Auswahl an großen Sprachmodellen, aus denen Kunden in einer Cloud-Hosting-Umgebung wählen können. Mit watsonx.ai können Kunden generative KI, Foundation Models und maschinelles Lernen unkompliziert trainieren, validieren, optimieren und bereitstellen sowie KI-Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit und mit einem Bruchteil der Daten erstellen.