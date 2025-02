Gespräch mit virtuellem Assistent

Einige Kunden haben watsonx.ai nicht in ihrer Region verfügbar oder haben Sicherheitsbedenken oder regulatorische Anforderungen, die sie daran hindern, das watsonx.ai Enterprise-Grade-KI-Studio zu nutzen. Für diese Kunden bieten wir watsonx.ai als eine Reihe von containerisierten Diensten an, die auf Red Hat Openshift im Rechenzentrum des Kunden, in einer Virtual Private Cloud (VPC) auf der Infrastruktur eines Cloud-Service-Providers oder an einem anderen Ort bereitgestellt werden können.