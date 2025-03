Das KI-Governance-Teams des Unternehmens bestimmt und legt Kriterien fest, die als Mindest- und Höchstwerte sowie zulässige Abweichungen von Modellmetriken wie ROUGE spezifiziert sind und die von den Modellen in der Produktion erfüllt werden müssen. Diese Kriterien werden innerhalb des „Model Risk Management“-Tools von IBM OpenPages festgelegt und anschließend an watsonx.governance weitergegeben.

Ein Model Developer entwickelt Test-Prompts und stimmt diese per Prompt-Tuning in Bezug auf ein Foundation Model ab, das in der On-Premise-Lösung von watsonx.ai (dem watsonx.ai-Service) oder in einer anderen lokalen oder cloudbasierten Lösung wie Sagemaker bereitgestellt wird.