网络安全威胁在不断发展变化，而数据基础架构也是高度动态的，会随用户权限、角色或配置而变化，并且会定期发布新版本或补丁。许多组织的 IT 基础架构缺乏集中的可视化管理和控制措施，或者缺乏相关技能资源，无法系统性、持续性地对变更进行审核，以确定它们是否引入了安全薄弱环节或安全漏洞。
定期评估可帮助组织领先一步，在攻击者利用其操作系统中的弱点之前，抢先识别并解决这些薄弱环节。
漏洞评估是一个系统过程，可对数据基础架构、应用程序安全以及各个平台中的弱点进行识别、分类和优先级排序。Guardium Vulnerability Assessment 评估能识别弱点，这些弱点可能会被恶意参与者（例如使用恶意软件的黑客）加以利用，以访问敏感数据并利用网络漏洞。
漏洞评估如何进行？
通过一场 3 小时的线上或线下设计思维免费会议，了解贵组织的网络安全状况，并与 IBM 资深安全架构师和咨询顾问共同确定各种安全计划的优先执行顺序。
利用漏洞评估解决方案，组织可以扫描其数字基础架构，包括本地和云端的资产，以发现潜在的安全薄弱环节。这种远见卓识让组织能够使用合适的漏洞扫描工具、采取恰当的缓解措施，在应用程序漏洞问题被利用之前抢先解决它们，从而确保业务连续性。
组织通过定期审查和更新其网络安全与风险评估策略（包括补丁管理和开源漏洞的解决）来了解新的漏洞。公司可以利用漏洞测试和安全工具，加强对未经授权访问的防御，并改善整体安全状况。
为了帮助确保合规性，Guardium VA 提供了包含漏洞报告的内置合规性工作流。它通过 API 和/或 CSV 文件上传将解决方案与其他漏洞管理工具集成，进一步加强与漏洞和风险的关联。可协助遵循《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)、支付卡行业 (PCI) 规定和《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 等法规。
持续威胁暴露管理：利用 IBM Security Randori，主动了解不断扩大的攻击面、确定风险管理工作的优先级，并建立弹性。
探索影子数据，分析数据流，并揭示云端和 SaaS 应用程序中的漏洞，以降低潜在的数据安全风险。
采用漏洞管理解决方案计划，识别可能暴露最关键 IT 资产的漏洞，进行优先级排序和修复管理。
针对 AI 模型、应用程序、网络、硬件和人员的渗透测试，旨在发现和修复组织内部的漏洞。
Active Governance Services (AGS) 是一种网络安全解决方案，可提供跨人员、流程和技术抵御网络攻击的服务。
了解当前漏洞优先级和修复的限制、最常见的目标漏洞以及 X-Force Red VMS 的策略。
该报告提供了有关企业所面临威胁的宝贵洞察成果，以及升级网络安全和最大程度减少损失的实用建议。
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