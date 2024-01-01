随着云迁移和数字化转型继续加速，组织对许多新的身份挑战尚未做好准备：
IBM Verify 可提供基础构建块，让客户能够构建有效的身份架构，其中既包括 IBM 解决方案，也包括现有的第三方解决方案。它可帮助企业：
如何利用身份结构解决当今的身份挑战
IBM 在 Kuppingercole 的《客户 IAM 报告》中被评为全部 4 个类别的领导者
IBM Verify Directory 可整合该目录，并提供单一可信信息源、管理和执行能力，解锁更多智能、富有洞察力的用例以及威胁检测，打造成功的身份架构解决方案。这些功能有助于降低成本、提高效率，同时减少影子 IT。
IBM Application Gateway 提供无代码集成，支持传统应用程序使用高级身份验证功能，例如密钥。通过它可以集中查看用户在所有应用程序中的情况，有助于降低风险并改善监管合规性。
IBM Verify Trust 可为任何现有 IAM 解决方案提供动态的自适应安全层。借助 AI 的支持，Verify Trust 可针对最新的帐户接管技术提供准确、持续且基于风险的访问保护。它结合了全面的智能、用户行为生物识别、身份验证结果、网络数据、帐户历史记录以及多种设备风险检测能力。