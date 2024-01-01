主页 安全性 Verify Identity Fabric
构建与产品无关的身份结构，有助于降低身份管理的复杂性
了解 IBM 为何当先 预约实时演示
在平板电脑和笔记本电脑上使用信用卡双重身份验证的人
借助身份结构简化安全访问

随着云迁移和数字化转型继续加速，组织对许多新的身份挑战尚未做好准备：

  • 多云环境激增，每个环境都有自己的身份解决方案
  • 身份孤岛碎片化和传统系统的复杂性
  • 缺乏对整个身份环境的用户行为的实时可见性

IBM Verify 可提供基础构建块，让客户能够构建有效的身份架构，其中既包括 IBM 解决方案，也包括现有的第三方解决方案。它可帮助企业：

  • 无需修改代码即可将现代身份验证机制扩展至传统应用程序，有助于在所有应用程序中打造一致的用户体验
  • 使用单一权威目录消除身份孤岛
  • 通过基于行为风险的实时身份验证和生物识别风险评估来改善安全状况
《EMA 2024 年影响简报 - IBM 身份和访问管理 (IAM)》
解决方案简介

如何利用身份结构解决当今的身份挑战

 IBM 在 IAM 报告中被评为领导者

IBM 在 Kuppingercole 的《客户 IAM 报告》中被评为全部 4 个类别的领导者
Gartner 最新报告：什么是身份架构？了解身份架构如何实现持续控制和可见性
结构基础知识
供应商中立的权威目录 消除身份孤岛

IBM Verify Directory 可整合该目录，并提供单一可信信息源、管理和执行能力，解锁更多智能、富有洞察力的用例以及威胁检测，打造成功的身份架构解决方案。这些功能有助于降低成本、提高效率，同时减少影子 IT。

深入了解 Verify Directory 无代码集成 将应用程序无缝集成到现代身份验证工作流程中

IBM Application Gateway 提供无代码集成，支持传统应用程序使用高级身份验证功能，例如密钥。通过它可以集中查看用户在所有应用程序中的情况，有助于降低风险并改善监管合规性。

深入了解 Application Gateway AI 驱动的身份验证 启用 AI 驱动的持续身份验证和基于风险的实时身份验证

IBM Verify Trust 可为任何现有 IAM 解决方案提供动态的自适应安全层。借助 AI 的支持，Verify Trust 可针对最新的帐户接管技术提供准确、持续且基于风险的访问保护。它结合了全面的智能、用户行为生物识别、身份验证结果、网络数据、帐户历史记录以及多种设备风险检测能力。

探索 Verify Trust

观看实际应用，了解 Verify 的编排功能如何增强用户体验

 

 

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