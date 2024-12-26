数据质量衡量数据集满足准确性、完整性、有效性、一致性、唯一性、及时性和适用性标准的程度，它对组织内的所有数据治理计划至关重要。 数据质量标准可确保公司做出数据驱动的决策以实现其业务目标。 如果数据问题（例如重复数据、缺失值、异常值）没有得到妥善解决，企业面临负面业务结果的风险就会增大。 根据 Gartner 的一份报告，糟糕的数据质量让组织每年平均损失 1290 万美元 1 。 因此，出现了数据质量工具来减轻与数据质量糟糕相关的负面影响。

当数据质量达到其预期用途的标准时，数据使用者可以信任数据并利用它来改进决策，从而制定新的业务战略或优化现有战略。 但是，如果不符合标准，数据质量工具则会帮助企业诊断潜在数据问题，以此产生价值。 根本原因分析使团队能够快速有效地解决数据质量问题。

数据质量不仅是日常业务运营的重中之重；随着公司将人工智能 (AI) 和自动化技术集成到他们的工作流程中，高质量的数据对于有效采用这些工具至关重要。 正如老话所说，“如果输入是垃圾，输出也一定是垃圾”，这句话也适用于机器学习算法。 如果算法正在学习对不良数据进行预测或分类，我们可以预期它会产生不准确的结果。